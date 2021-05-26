Новый тренер Шахтера, очередная неудача Вереса, работа для Гаттузо. Главные новости за 25 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новостей за вторник, 25 мая

Теперь уже официально - Роберто Де Дзерби новый главный тренер горняков. Контракт рассчитан на два года. Другие детали контракта не разглашаются. Итальянец во вторник прибыл в Киев, где должен осмотреть инфраструктуру клуба, в частности, тренировочную базу в Святошино и НСК "Олимпийский", где "Шахтер" проводит матчи. Де Дзерби, напомним, работал с "Беневенто", "Палермо" и "Сассуоло". Последний клуб под его руководством в сезоне 2020/21 занял восьмое место, уступив "Роме" лишь по дополнительным показателям.

Ровенский клуб никак не может оформить выход в Премьер-лигу. "Верес" терпит второе поражение в последних трех матчах. На этот раз все получилось очень драматично. "Волынь" открыла счет уже на шестой минуте, в середине первого тайма ровенчане отыгрались, ничья держалась до 90 + 4-й минуты, а затем Владислав Приймак забил победный для луцкой команды гол. "Верес" остается лидером, тогда как "Волынь" обошла "Альянс" и вышла на седьмое место в турнирной таблице.

Легендарный опорный полузащитник "Милана" и сборной Италии Дженнаро Гаттузо недолго был безработным после увольнения с поста главного тренера "Наполи". О начале сотрудничества с Рино объявила "Фиорентина", которая в завершившемся сезоне заняла тринадцатое место. На посту тренера Гаттузо заменил Джузеппе Якини.

Собственно, об этом было известно и раньше, но на этот раз объявлено официально - сразу после Евро-2020 Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии заменит Ханси Флик. Собственно, он уже работал с Бундестим - в период с 2006-го по 2014-й он был ассистентом Лева, а по 2017-й - спортивным директором сборной. С "Баварией" в сезоне 2019/2020 Флик выиграл шесть трофеев.

Модрич стал одним из тех игроков, которые затянули "Реал" в чемпионскую гонку в прошлом сезоне и помогли мадридцам дойти до полуфинала Лиги Чемпионов. Несмотря на возраст (в сентябре ему исполнится 36), сомнений в уровне Модрича быть не может - в 46 матчах он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Неудивительно, что "Реал" продолжил сотрудничество с хорватом еще на год. Новое соглашение будет действовать до лета 2022-го.

Точнее речь идет только о трех наиболее упрямых - "Реале", "Барселоне" и "Ювентусе". Эти клубы до сих пор остаются в составе созданной Суперлиги, поэтому Европейский футбольный союз планирует их наказать. Какое именно будет наказание, пока не известно. Другие мятежники, которые сразу же вышли из проекта, заплатят крупный штраф.