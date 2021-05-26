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Президент Колоса может попасть под санкции СНБО

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за земельных махинаций

Президент Колоса может попасть под санкции СНБО

Новина українською

Министр агрополитики Украины Роман Лещенко заявил, что к владельцам клуба "Колос" и агрофирмы "Свитанок" будут применены санкции СНБО.

"Путем санкционного механизма СНБО, путем соответствующей подготовки всех материалов, которые мы подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции. Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель. В разрешении приобретения земли незаконным образом задействованы все ветви правоохранительной системы. Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности.

Земельный массив, который можно абсолютно свободно купить, продать, который абсолютно есть в гражданском обороте... Потому что чиновники за 20 лет формирования земельной политики сформировали механизмы, когда миллионы украинцев не имеют права распорядиться своей землей, но есть возможность через бесплатную приватизацию получить 2 гектара, сформировать земельные массивы. Таких массивов по Украине тысячи. В Украине есть землевладельцы с десятками тысяч гектаров", - сказано в сообщении.

В своем выступлении в качестве примера формирования юрлицом достаточно крупного земельного массива министр привел ЧСП "Агрофирма Свитанок" экс-народного депутата и жены экс-главы Киевской облгосадминистрации Татьяны Засухи. По данным министра, этот земельный банк состоит из 461 участка на 419 га под Фастовом (Киевская обл.).

Отметим, сын Татьяны Засухи, Андрей Засуха (глава фракции Батькивщина), является депутатом Киевоблсовета и президентом "Колоса". Его отец – Анатолий Засуха, бывший народный депутат Украины, экс-глава Киевской области.

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В статье: Колос (Ковалевка) Андрей Засуха
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Комментарии (12)
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FC Energy (Новая Каховка)
26.05.2021 в 09:42
У Украины есть 2 пути развития, в том числе у спорта: 1) олигархический пузырь, мнимое благополучие, и 2) санкции против воров, которые приведут у упадку спорта, но потенциально вылечат страну, но нужно ждать. Удивительно, что все ждут изменений, но не готовы к ним.
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-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.05.2021 в 09:44
100% все имея хоть что-то - не готовы(
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0
0
Acsakal (Kharkov)
26.05.2021 в 09:56
Є ще третій шлях, яким йдуть УСІ цивілізовані та успішні країни. Це шлях побудови правової держави, коли всі РЕАЛЬНО, а не декларативно будуть рівні перед законом. А коли влада удає для наївних та недолугих, що бореться з корупцією, з олігархами, а насправді саме краде і займається перерозподілом активів, то ніякі популістські циркові "санкції" не змінять її гнилої сутності.
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0
0
Dortmund 09 (Киев)
26.05.2021 в 09:26
А окажись Вы на месте чиновников, не пилили бы бюджетик?? Если человек по нутру вор, то он вор. И не важно 1 гривну или пару миллионов крадет. А вот если честный, то вопрос соблазнится ли...
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+1
-3
Камонплей
26.05.2021 в 09:31
Не всі такі дикуни як ти. Є купа способів чесно заробити на достойне життя. Якщо голова не тільки щоб в неї їсти.
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+1
-1
Dortmund 09 (Киев)
26.05.2021 в 09:31
А я что написал, что я пилил бы бюджет? Ты читай внимательно.
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.05.2021 в 09:40
У нас нет нормальных. После майдана все верили президенту - миллиардеру, он мог попасть в историю как самый великий, печататься на банкнотах и вечно его портрет мог висеть в школах.... но бабло победило((( Много поколений не смогут потратить то что уже есть, но надо больше (((((
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+1
-1
aleks68
26.05.2021 в 08:56
ещё одна команда на выход?футбол в стране "развивается"бешенными темпами
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+3
-2
Камонплей
26.05.2021 в 09:00
ні, давайте кожного крадія пробачати, бо в нього іграшковий спортивний клуб або капличка присадибна.
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+2
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.05.2021 в 09:11
Ні, кожного крадія потрібно переслідувати законними методами, правовими, а не методами "революційної доцільності" - тими санкціями, бо до чого це приведе грізно говорить історія.
+2
-1
Камонплей
26.05.2021 в 09:27
правовими методами це через печерський суд чи через вовка? це те саме що пробачати бо свята людина - капличку побудував ну добре, розкажіть нам до чого призвели революційні методи у Франціїї чи Нідерландах? Дуже цікаво. Можете грізно.
+1
-1
Acsakal (Kharkov)
26.05.2021 в 09:30
Крадіїв треба не пробачати, а судити. Але вирок має виносити суд, а не якесь там рнбо, що підміняє собою і слідчих прокуратури, і адвокатів, і суддів, і прес-секретарів. Що це взагалі за нова мода пішла, якщо що - то одразу рнбо? За що з бюджету України виймають десятки мільярдів гривень на всі ці МВД, ДБР, САП, НАЗК, Генпрокуратуру, суди різних інстанцій, якщо окрім рнбо зі злочинністю боротися нема кому? До того ж, згідно закона, рнбо може вводити санкції виключно проти ІНОЗЕМНИХ громадян! Проти ведмудчука та кизяка ввели санкції на підставі звинувачень у ТЕРОРИЗМІ, а проти цього Засухи на підставі чого??? Спекуляція землею тепер теж вважатиметься тероризмом? Такими темпами зелене рнбо скоро буде "вводити санкції" за підозрою у несплаті аліментів та перехід вулиці на червоне світло. І взагалі: у нас за новим законом про торгівлю землею, що вступає в дію з липня, в одних руках ОФІЦІЙНО можна буде зосереджувати до 10 000 га! Тож оце "звинувачення" про земельний банк на 419 га - це просто пародія на боротьбу з порушеннями закону.
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