Президент Колоса может попасть под санкции СНБО

Министр агрополитики Украины Роман Лещенко заявил, что к владельцам клуба "Колос" и агрофирмы "Свитанок" будут применены санкции СНБО.

"Путем санкционного механизма СНБО, путем соответствующей подготовки всех материалов, которые мы подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции. Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель. В разрешении приобретения земли незаконным образом задействованы все ветви правоохранительной системы. Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности.

Земельный массив, который можно абсолютно свободно купить, продать, который абсолютно есть в гражданском обороте... Потому что чиновники за 20 лет формирования земельной политики сформировали механизмы, когда миллионы украинцев не имеют права распорядиться своей землей, но есть возможность через бесплатную приватизацию получить 2 гектара, сформировать земельные массивы. Таких массивов по Украине тысячи. В Украине есть землевладельцы с десятками тысяч гектаров", - сказано в сообщении.