Полузащитник Зари не продлил контракт с клубом

Полузащитник "Зари" Максим Казаков покинет команду, сообщает zaryalg.com.

Контракт 25-летнего футболиста с луганским клубом истекает этим летом.

Казаков перешел в "Зарю" в июне 2018-го года. Всего в составе "луганчан" хавбек провел 8 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не сумел отличиться.