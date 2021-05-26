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Полузащитник Зари не продлил контракт с клубом
В составе луганчан он сыграл 8 матчей
Фото: zaryalg.com
Полузащитник "Зари" Максим Казаков покинет команду, сообщает zaryalg.com.
Контракт 25-летнего футболиста с луганским клубом истекает этим летом.
Казаков перешел в "Зарю" в июне 2018-го года. Всего в составе "луганчан" хавбек провел 8 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не сумел отличиться.
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Источник:zaryalg.com
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