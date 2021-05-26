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Защитник Днепра-1 может перейти в Ворсклу

Премьер-лига
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На правах аренды

Защитник Днепра-1 может перейти в Ворсклу

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Андрей Цуриков может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает FCDnipro.com.

По информации источника, в услугах 28-летнего защитника заинтересована "Ворскла", которая может взять игрока в аренду на один год.

В минувшем сезоне УПЛ Цуриков за "Днепр-1" во всех турнирах провел 21 матч, в котором забил 1 гол и сделал результативную передачу.

Напомним, что совсем недавно защитник провел свой юбилейный, 150-й матч в чемпионате Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) Андрей Цуриков СК Днепр-1
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Источник:
FCDnipro.com

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