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Защитник Днепра-1 может перейти в Ворсклу
На правах аренды
scdnipro1.com.ua
Защитник "Днепра-1" Андрей Цуриков может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает FCDnipro.com.
По информации источника, в услугах 28-летнего защитника заинтересована "Ворскла", которая может взять игрока в аренду на один год.
В минувшем сезоне УПЛ Цуриков за "Днепр-1" во всех турнирах провел 21 матч, в котором забил 1 гол и сделал результативную передачу.
Напомним, что совсем недавно защитник провел свой юбилейный, 150-й матч в чемпионате Украины.
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