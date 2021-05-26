Караваев: Три трофея в первый год работы Луческу в Динамо — это мощно. Мы поверили ему, а он - в нас

Защитник "Динамо" Александр Караваев вспомнил клубный сезон, который наверняка останется в памяти универсального футболиста надолго.

"Достичь максимального результата в сезоне нам удалось за счет запредельной мотивации и веры в свои силы, которые дал нам главный тренер. Мирча Луческу может найти подход к каждому футболисту, кому-то напихать, кого-то похвалить. В итоге на игры команда выходила на одной волне.

Завоевать три трофея в первый год своей работы в «Динамо» выглядит очень мощно для наставника. После последнего поединка Мистер сказал коллективу, что рад за нас, рад за то, что мы поверили ему, а он поверил в нас. Это был главный залог нашего успеха.

Впереди у нас не меньше работы, ведь одно дело завоевать трофей, а другое — его защитить. Следующий сезон будет намного сложнее. Но сейчас на первом плане работа в сборной. Хотелось бы попасть в окончательную заявку команды на Евро, и добиться на чемпионате Европы хорошего результата, чтобы принести как можно больше радости украинским болельщикам", - сказал Караваев.