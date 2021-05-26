  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Караваев: Три трофея в первый год работы Луческу в Динамо — это мощно. Мы поверили ему, а он - в нас
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев: Три трофея в первый год работы Луческу в Динамо — это мощно. Мы поверили ему, а он - в нас

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист "бело-синих" - о клубном сезоне

Караваев: Три трофея в первый год работы Луческу в Динамо — это мощно. Мы поверили ему, а он - в нас

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев вспомнил клубный сезон, который наверняка останется в памяти универсального футболиста надолго.

"Достичь максимального результата в сезоне нам удалось за счет запредельной мотивации и веры в свои силы, которые дал нам главный тренер. Мирча Луческу может найти подход к каждому футболисту, кому-то напихать, кого-то похвалить. В итоге на игры команда выходила на одной волне.

Завоевать три трофея в первый год своей работы в «Динамо» выглядит очень мощно для наставника. После последнего поединка Мистер сказал коллективу, что рад за нас, рад за то, что мы поверили ему, а он поверил в нас. Это был главный залог нашего успеха.

Впереди у нас не меньше работы, ведь одно дело завоевать трофей, а другое — его защитить. Следующий сезон будет намного сложнее. Но сейчас на первом плане работа в сборной. Хотелось бы попасть в окончательную заявку команды на Евро, и добиться на чемпионате Европы хорошего результата, чтобы принести как можно больше радости украинским болельщикам", - сказал Караваев.

Читайте такжеБолельщики выбрали лучшего игрока Динамо в мае
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...