Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Шахтер сделает все, чтобы вернуть золотые медали в УПЛ и порадовать хорошей игрой в ЛЧ
Директор "горняков" считает, что изменения в клубе будут
shakhtar.com
Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна в эфире ТК "Футбол" высказался по поводу подписания контракта с Роберто Де Дзерби.
- Я думаю, что изменения будут, и мы над этим работаем. Я могу заверить болельщиков "Шахтера", что мы сделаем все, чтобы стать сильнее, вернуть золотые медали чемпионата Украины, порадовать хорошей игрой в Лиге чемпионов. Дай Бог, чтобы мы туда попали.
- Дарио, вы знаете несколько языков. Де Дзерби знает итальянский и, кажется, учит испанский. Теперь команде нужно садиться за учебники и учить итальянский язык?
- Футбольный язык только один – его все понимают, и все наши футболисты будут понимать, о чем говорит Роберто. С нетерпением ожидаем 14-го июня, мы собираемся и начнем подготовку на следующий сезон", - сказал Срна.
Популярное сейчас
- АЕК отказался от варианта с назначением Реброва: известна причина
- Новый тренер Шахтера, очередная неудача Вереса, работа для Гаттузо. Главные новости за 25 мая
- Вильярреал - МЮ. Где и когда смотреть финал Лиги Европы
- СМИ назвали клубы УПЛ, у которых возникли проблемы с аттестацией
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО