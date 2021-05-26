Срна: Шахтер сделает все, чтобы вернуть золотые медали в УПЛ и порадовать хорошей игрой в ЛЧ

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна в эфире ТК "Футбол" высказался по поводу подписания контракта с Роберто Де Дзерби.

- Я думаю, что изменения будут, и мы над этим работаем. Я могу заверить болельщиков "Шахтера", что мы сделаем все, чтобы стать сильнее, вернуть золотые медали чемпионата Украины, порадовать хорошей игрой в Лиге чемпионов. Дай Бог, чтобы мы туда попали.

- Дарио, вы знаете несколько языков. Де Дзерби знает итальянский и, кажется, учит испанский. Теперь команде нужно садиться за учебники и учить итальянский язык?

- Футбольный язык только один – его все понимают, и все наши футболисты будут понимать, о чем говорит Роберто. С нетерпением ожидаем 14-го июня, мы собираемся и начнем подготовку на следующий сезон", - сказал Срна.