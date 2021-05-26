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Де Дзерби на время вернется в Италию
"Шахтер" начнет выходить с отпуска 10 июня
youtube FC Shakhtar Donetsk
Вчера, 25 мая донецкий "Шахтер" объявил о назначении на пост главного тренера "горняков" итальянского тренера Роберто Де Дзерби.
Специалист вместе со своими помощниками подписал контракт на два года.
Поскольку у команды сейчас отпуск, задерживаться надолго в Киеве новый главный тренер "Шахтера" не будет. Познакомившись с руководящим составом клуба и обговорив ближайшие планы по подготовке команды, ближе к вечеру 26 мая Роберто Де Дзерби покинет Украину и вернется домой в Италию.
Ожидается, что из отпуска игроки "Шахтера", которые не задействованы в своих сборных, начнут выходить 10 июня. На этот день назначен медосмотр у первой группы игроков донецкой команды.
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