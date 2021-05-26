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Известно, сколько Динамо заработает в Лиге чемпионов

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевский клуб напрямую попал в групповой этап турнира

Известно, сколько Динамо заработает в Лиге чемпионов

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Стали известны суммы призовых, которые клубы получат за участие в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022.

Общая сумма призовых составит 2,032 миллиарда евро, сообщает Netherlands News Live со ссылкой на L’Equipe.

Киевское "Динамо" за участие в Лиге чемпионов получит 15,64 миллиона евро, так как напрямую попал в групповой этап турнира. Эта сумма будет на 390 тысяч евро больше, чем в сезоне 2020/2021.

Каждая победа на групповом этапе будет вознаграждена 2,8 миллиона евро (на 100 тысяч больше по сравнению с этим сезоном), ничья принесет 930 тысяч евро (+30 тысяч евро).

  • Выход в 1/4 – 10,6 миллиона евро (+100 тысяч евро)
  • Выход в 1/2 – 12,5 миллиона евро (+500 тысяч евро)
  • Выход в финал – 15,5 миллиона евро (+500 тысяч евро).

Победитель турнира получит еще 20 миллионов евро (19 миллионов в этом сезоне).

Кроме того, УЕФА поднял выплаты за клубный рейтинг: с 585 до 600,6 миллиона евро на все клубы и выплаты за ценность ТВ-рынка каждой страны (market pool) – с 292 до 300,3 миллиона евро.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Netherlandsnewslive.com

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Комментарии (3)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
26.05.2021 в 14:23
Итого 20 млн не больше
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Бандерштадт (Львів)
26.05.2021 в 15:21
15 лямів + 20 лямів за рейтинг = 35 лямів....+ нічия/перемога + ТВ....Думаю лямів 40 буде
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avatar
Я так думаю... (КиЇв)
26.05.2021 в 15:30
Какой тонкий, глубокий юмор! Все оценили! Можешь собой гордится! )
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