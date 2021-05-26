Известно, сколько Динамо заработает в Лиге чемпионов

Стали известны суммы призовых, которые клубы получат за участие в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022.

Общая сумма призовых составит 2,032 миллиарда евро, сообщает Netherlands News Live со ссылкой на L’Equipe.

Киевское "Динамо" за участие в Лиге чемпионов получит 15,64 миллиона евро, так как напрямую попал в групповой этап турнира. Эта сумма будет на 390 тысяч евро больше, чем в сезоне 2020/2021.

Каждая победа на групповом этапе будет вознаграждена 2,8 миллиона евро (на 100 тысяч больше по сравнению с этим сезоном), ничья принесет 930 тысяч евро (+30 тысяч евро).

Выход в 1/4 – 10,6 миллиона евро (+100 тысяч евро)

Выход в 1/2 – 12,5 миллиона евро (+500 тысяч евро)

Выход в финал – 15,5 миллиона евро (+500 тысяч евро).

Победитель турнира получит еще 20 миллионов евро (19 миллионов в этом сезоне).

Кроме того, УЕФА поднял выплаты за клубный рейтинг: с 585 до 600,6 миллиона евро на все клубы и выплаты за ценность ТВ-рынка каждой страны (market pool) – с 292 до 300,3 миллиона евро.