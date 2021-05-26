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Вацко: Трансфер Дзерби даст дополнительного сияния конкуренции Динамо и Шахтера
Журналист считает, что итальянский специалист сильное приобретение "горняков"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко поделился мнением назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера "Шахтера".
"Роберто Де Дзерби - очень сильное приобретение "Шахтера". Вероятно, самый перспективный тренер Италии. С именем, которое футбольным людям не нужно искать в Википедии. С постоянными современными небанальными взглядами на футбол. С философией атакующей игры, которая строится на контроле мяча, доминировании на поле - на 100% идентифицируется с многолетней философией его нового клуба. С опытом карьеры в топовом клубе нетопового европейского чемпионата (несколько лет играл за румынский "Клуж").
Этот трансфер, безусловно, даст дополнительного сияния конкурентной борьбе "Шахтера" с "Динамо" в украинском чемпионате. Рискну спрогнозировать - без каких-либо инсайдов, — что под Де Дзерби "Шахтер" пополнит свой состав несколькими новыми игроками, но одновременно продолжит делать акцент на развитие молодых талантов, которые уже сейчас есть в команде. Поскольку однозначно понятно, что амбиции и клуба, и тренера не будут ограничиваться только успехом на внутриукраинской арене.
Надеюсь, Де Дзерби приехал в нашу нефутбольную, по меркам европейских топов, страну не просто заработать деньжат, но и наполнить свой еще пустой тренерский музей трофеями и громко заявить о себе на уровне Лиги чемпионов.
Вот так для меня это выглядит сейчас. А все покажет Ее Величество Игра!", — написал Вацко в Facebook.
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