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Ярмоленко вернулся в Украину и посетил академию киевского Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

В ближайшее время украинец присоединится к лагерю национальной команды

Ярмоленко вернулся в Украину и посетил академию киевского Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Украинский футболист "Вест Хэма" и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко посетил академию киевского "Динамо".

31-летний хавбек прибыл в Киев накануне сбора национальной команды перед Евро-2020.

Отметим, что в минувшем сезоне АПЛ украинец за "Вест Хэм" во всех турнирах провел 24 матча, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Читайте такжеСуркис: Ярмоленко снова в Динамо? Никогда не говори никогда

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Я так думаю... (КиЇв)
26.05.2021 в 15:03
А вдруг? А? Суркис говорил: "Никогда не говори никогда!"
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