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Ярмоленко вернулся в Украину и посетил академию киевского Динамо
В ближайшее время украинец присоединится к лагерю национальной команды
Фото: ФК Динамо Киев
Украинский футболист "Вест Хэма" и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко посетил академию киевского "Динамо".
31-летний хавбек прибыл в Киев накануне сбора национальной команды перед Евро-2020.
Отметим, что в минувшем сезоне АПЛ украинец за "Вест Хэм" во всех турнирах провел 24 матча, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
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Источник:Instagram
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26.05.2021 в 15:03
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