Ярмоленко вернулся в Украину и посетил академию киевского Динамо

Украинский футболист "Вест Хэма" и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко посетил академию киевского "Динамо".

31-летний хавбек прибыл в Киев накануне сбора национальной команды перед Евро-2020.

Отметим, что в минувшем сезоне АПЛ украинец за "Вест Хэм" во всех турнирах провел 24 матча, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.