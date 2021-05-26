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Стали известны сроки восстановления футболиста Динамо
Прошлый сезон он выступал за донецкий "Олимпик"
Бельгийский нападающий киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо, который выступал в прошлом сезоне на правах аренды за "Олимпик", восстанавливается после сложного перелома ноги.
Агент игрока Дмитрий Селюк рассказал, как проходит восстановление футболиста.
"Он сильный парень, уверен, восстановится быстро и снова будет играть. В июле, надеюсь, он уже сможет приступить к тренировкам, а возвращение на поле стоит ожидать в августе", - сказал Селюк.
Напомним, что серьёзную травму бельгиец получил в апреле в матче против луганской "Зари".
Каргбо перешел в киевское "Динамо" в 2019 году, подписав контракт с украинским клубом на 3,5 года.
Напомним, что в минувшем сезоне в составе "Олимпика" Каргбо во всех турнирах провел 21 матч и забил три гола.
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