Стали известны сроки восстановления футболиста Динамо

Бельгийский нападающий киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо, который выступал в прошлом сезоне на правах аренды за "Олимпик", восстанавливается после сложного перелома ноги.

Агент игрока Дмитрий Селюк рассказал, как проходит восстановление футболиста.

"Он сильный парень, уверен, восстановится быстро и снова будет играть. В июле, надеюсь, он уже сможет приступить к тренировкам, а возвращение на поле стоит ожидать в августе", - сказал Селюк.

Напомним, что серьёзную травму бельгиец получил в апреле в матче против луганской "Зари".

Каргбо перешел в киевское "Динамо" в 2019 году, подписав контракт с украинским клубом на 3,5 года.

Напомним, что в минувшем сезоне в составе "Олимпика" Каргбо во всех турнирах провел 21 матч и забил три гола.