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Де Дзерби: Уже 15 лет как Гвардиола своего рода бог всех тренеров
Итальянец рассказал, стиль какого тренера будет прививать горнякам
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
Новый главный тренер "
"В "Сассуоло" у нас было не только владение мячом. Мы набрали очень много очков. Мы завершили чемпионат с таким же количеством очков, что и "Рома". Мы побеждали такие команды как "Милан". И если сейчас Вы поинтересуетесь, что важнее - как играет команда или получаемых результаты, то да - результат это главное. Но удивительно важно как мы достигаем этого результата. И у меня своя манера, своя философия, которая совпадает с философией "Шахтера".
Конечно, Пеп - это образец для многих молодых и талантливых тренеров. Уже 15 лет как Гвардиола своего рода бог всех тренеров. Поэтому это нормально, когда от него можно взять что-то. Но на самом деле у меня есть свои мысли, свое видение футбола и стиль тренировок. Я могу менять их в зависимости от подбора футболистов, с которыми я буду работать. У меня очень яркие идеи как тренировать "Шахтер".
Для меня тактика - не самое главное. Для меня главное - найти для каждого футболиста такое место на поле, где он сможет себя лучше проявить и сможет помочь команде придерживаться нашего собственного игрового стиля и философии футбола. Каждый игрок должен знать свою роль. И если "Шахтер" хочет получить результат - я должен правильно объяснить свое видение. Мне очень важно еще до начала летних сборов понять, какие футболисты со мной, а кто покинет команду", - подытожил Де Дзерби.
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