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Де Дзерби: Уже 15 лет как Гвардиола своего рода бог всех тренеров

Премьер-лига
(3 голосов)

Итальянец рассказал, стиль какого тренера будет прививать горнякам

Де Дзерби: Уже 15 лет как Гвардиола своего рода бог всех тренеров

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, стиль какого легендарного коуча будет прививать вице-чемпиону Украины.

"В "Сассуоло" у нас было не только владение мячом. Мы набрали очень много очков. Мы завершили чемпионат с таким же количеством очков, что и "Рома". Мы побеждали такие команды как "Милан". И если сейчас Вы поинтересуетесь, что важнее - как играет команда или получаемых результаты, то да - результат это главное. Но удивительно важно как мы достигаем этого результата. И у меня своя манера, своя философия, которая совпадает с философией "Шахтера".

Конечно, Пеп - это образец для многих молодых и талантливых тренеров. Уже 15 лет как Гвардиола своего рода бог всех тренеров. Поэтому это нормально, когда от него можно взять что-то. Но на самом деле у меня есть свои мысли, свое видение футбола и стиль тренировок. Я могу менять их в зависимости от подбора футболистов, с которыми я буду работать. У меня очень яркие идеи как тренировать "Шахтер".

Для меня тактика - не самое главное. Для меня главное - найти для каждого футболиста такое место на поле, где он сможет себя лучше проявить и сможет помочь команде придерживаться нашего собственного игрового стиля и философии футбола. Каждый игрок должен знать свою роль. И если "Шахтер" хочет получить результат - я должен правильно объяснить свое видение. Мне очень важно еще до начала летних сборов понять, какие футболисты со мной, а кто покинет команду", - подытожил Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
26.05.2021 в 17:41
15 лет ? )) Так у Пепа этот сезон был вроде как только 13-й в тренерской карьере ))
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Unselfish (Белая Церковь )
26.05.2021 в 17:05
Ох и задолбали эти пистаболы. С какого бодуна Гвардиола бог тренерского цеха??? Что он выиграл не с грандами и не с миллиардными бюджетами??? Вот возглавит, условный, Ньюкасл, Торино, Вильярреал или Ниццу, выиграет чемпионство, кубок или Еврокубок, тогда будет богом. А пока что ни о чем...
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0
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Rriddle (Ukraine )
26.05.2021 в 16:27
"Для меня тактика - не самое главное" - физрук, с комфортным бейбеги?
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0
0
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simargl (Чернигов)
26.05.2021 в 16:47
Нормально там с тактикой. Посмотри игры Сассу... А Говорить можно всё что угодно...))))
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