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Ингулец подписал защитника Десны
Очередное усиление клуба из Петрово
facebook.com/FCInhulets
"Ингулец" объявил о подписании контракта с правым защитником Иваном Полегенько, который до недавнего момента защищал цвета "Десны".
Об условиях соглашение клуб из Петрово не сообщает.
Полегенько родился в Чернигове, где и начинал заниматься футболом. В 2006 перешел в академию "Динамо", где дорос до команды U-21.
Затем поиграл в "Говерле", "Зирке", "Мариуполе", а в "Десну" перешел в сентябре 2020-го. Сейчас покинул черниговский клуб на правах свободного агента.
Выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов.
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