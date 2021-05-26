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Ингулец подписал защитника Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередное усиление клуба из Петрово

Ингулец подписал защитника Десны

facebook.com/FCInhulets

Новина українською

"Ингулец" объявил о подписании контракта с правым защитником Иваном Полегенько, который до недавнего момента защищал цвета "Десны".

Об условиях соглашение клуб из Петрово не сообщает.

Полегенько родился в Чернигове, где и начинал заниматься футболом. В 2006 перешел в академию "Динамо", где дорос до команды U-21.

Затем поиграл в "Говерле", "Зирке", "Мариуполе", а в "Десну" перешел в сентябре 2020-го. Сейчас покинул черниговский клуб на правах свободного агента.

Выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов.

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В статье: Павел Полегенько Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
26.05.2021 в 18:09
Усиление )))??... старался, наверное, но по играм сыгранным за Десну не впечатлил от слова совсем !!! Успехов в новом клубе..., думаю много будет новостей о приходе бывших игроков Десны в разные клубы... там человек двенадцать на выход... и вот первый пошел.
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sergkir
26.05.2021 в 18:26
Хороший игрок! Но в Десне сидеть на лавке не резон. Рябоконь теряет конкуренцию у себя в команде. Конопля и так уже расслабился, а теперь тем более! Всё идёт к тому как хочет тренер-11человек состава и голову не нужно ломать кого ставить! Привет пердив!!!
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