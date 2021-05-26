Ингулец подписал защитника Десны

"Ингулец" объявил о подписании контракта с правым защитником Иваном Полегенько, который до недавнего момента защищал цвета "Десны".

Об условиях соглашение клуб из Петрово не сообщает.

Полегенько родился в Чернигове, где и начинал заниматься футболом. В 2006 перешел в академию "Динамо", где дорос до команды U-21.

Затем поиграл в "Говерле", "Зирке", "Мариуполе", а в "Десну" перешел в сентябре 2020-го. Сейчас покинул черниговский клуб на правах свободного агента.

Выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов.