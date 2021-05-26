  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин: Разговоры по поводу безумной зарплаты Де Дзерби в Шахтере не соответствуют действительности
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: Разговоры по поводу безумной зарплаты Де Дзерби в Шахтере не соответствуют действительности

Премьер-лига
(2 голосов)

Гендир горняков уверяет, что в данном назначении все вращалось только вокруг футбола

Палкин: Разговоры по поводу безумной зарплаты Де Дзерби в Шахтере не соответствуют действительности

XSport

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин дал комментарий по поводу назначения Роберто Де Дзерби на пост главного тренера "горняков".

"Мы начали переговоры несколько месяцев назад. Сначала это был анализ ситуации - анализировали, какие тренера могут возглавить "Шахтер". Потом были первые контакты.

С момента первого контакта мы поняли, что друг другу подходим. Не было переговоров касаемо денежных вопросов. Все вращалось только вокруг футбола, в который мы хотим играть, и вокруг футболистов, которых мы хотим видеть. Все вращалось в футбольной плоскости.

В течении одного-двух месяцев я читал очень много разговоров по поводу безумных зарплат и каких-то финансовых условиях. Это все не соответствует действительности.

Мы сегодня здесь находимся, и всё, о чем мы говорим, касается только футбола. Де Дзерби живет футболом. Он сто процентов времени посвящен футболу. Ему важен только футбол и развитие команды, в которой он находится.

Он хочет выучить язык, чтобы понимать украинских футболистов. Он говорит на испанском. Благо дело, что у нас есть профессиональный переводчик.

В переговорах были российские клубы. Около четырех команд делали серьезные предложения. Он отказался. Ему понравился наш проект. Это любовь с первого взгляда - и с нашей стороны, и с его стороны.

Прежде чем принять предложение, он оценил нас с точки зрения состава, который мы имеем. Функционал этих футболистов, в какой футбол мы играем. Он знал нас полностью, когда согласился возглавить команду. Это дорогого стоит. Ему понравилась команда на поле и вне поля.

Де Дзерби в переговорном процессе несколько раз акцентировал внимание, что ему важна поддержка менеджмента, чтобы они понимали, в какой он футбол играет, его видение и философию", — подытожил Палкин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
26.05.2021 в 18:16
Возможно зарплата и не главное , но она есть и на хорошем уровне, что даёт возможность тренеру думать о творчестве и не думать о деньгах))) Надеюсь он отработает свою зарплату и футбол в УПЛ станет интересней.
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
26.05.2021 в 17:37
ну, все познается в сравнении. ) Для одних клубов сумма в ..... миллионов - бюджет нескольких лет. Для других -- обыкновенные, будничные цифры. Более чем уверен что зп итальянца больше чем зп всех 13 тренеров вместе взятых, включая Луческу )) Задаром он сюда бы не сунулся. Не надо ля-ля
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...