Палкин: Разговоры по поводу безумной зарплаты Де Дзерби в Шахтере не соответствуют действительности

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин дал комментарий по поводу назначения Роберто Де Дзерби на пост главного тренера "горняков" .

"Мы начали переговоры несколько месяцев назад. Сначала это был анализ ситуации - анализировали, какие тренера могут возглавить "Шахтер". Потом были первые контакты.

С момента первого контакта мы поняли, что друг другу подходим. Не было переговоров касаемо денежных вопросов. Все вращалось только вокруг футбола, в который мы хотим играть, и вокруг футболистов, которых мы хотим видеть. Все вращалось в футбольной плоскости.

В течении одного-двух месяцев я читал очень много разговоров по поводу безумных зарплат и каких-то финансовых условиях. Это все не соответствует действительности.

Мы сегодня здесь находимся, и всё, о чем мы говорим, касается только футбола. Де Дзерби живет футболом. Он сто процентов времени посвящен футболу. Ему важен только футбол и развитие команды, в которой он находится.

Он хочет выучить язык, чтобы понимать украинских футболистов. Он говорит на испанском. Благо дело, что у нас есть профессиональный переводчик.

В переговорах были российские клубы. Около четырех команд делали серьезные предложения. Он отказался. Ему понравился наш проект. Это любовь с первого взгляда - и с нашей стороны, и с его стороны.

Прежде чем принять предложение, он оценил нас с точки зрения состава, который мы имеем. Функционал этих футболистов, в какой футбол мы играем. Он знал нас полностью, когда согласился возглавить команду. Это дорогого стоит. Ему понравилась команда на поле и вне поля.

Де Дзерби в переговорном процессе несколько раз акцентировал внимание, что ему важна поддержка менеджмента, чтобы они понимали, в какой он футбол играет, его видение и философию", — подытожил Палкин.