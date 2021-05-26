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Палкин: Сейчас рассматриваем некоторые позиции на усиление, переговорные процессы идут
Возможное усиление в свете назначения Де Дзерби
facebook.com/Palkin.Sergey
Генеральный директор "
"Если бы он не знал про наши амбиции – он бы сюда не пришёл. Он очень амбициозный тренер, он знает, куда идёт, знает, что хочет, знает себе цену. Он понимает финальную цель, куда ему стремится, поэтому он здесь. Это был шаг, который проанализирован с его стороны со всех точек зрения. Тогда только было принято решение, потому что, когда на тебя выходят топовые европейские клубы, ты принимаешь решение прийти в "Шахтёр", это говорит о том, что тренер понимает, куда идёт, понимает, чего хочет.
Сейчас рассматриваем некоторые позиции на усиление, насколько получится – мы посмотрим, то есть переговорные процессы идут, поэтому, я думаю, в ближайшие две-три недели мы будем иметь понимание и видение ситуации.
Тренерский штаб приедет в районе 10-12 июня, потом прибывает команда и, я думаю, числа 13 или 14 июня презентация команде и начало рабочих будней", — сказал Палкин.
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