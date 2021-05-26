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Де Дзерби ознакомился с киевской инфраструктурой Шахтера - ФОТО

Премьер-лига
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Де Дзерби ознакомился с киевской инфраструктурой Шахтера - ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби ознакомился с инфраструктурой "горняков" в Киеве.

Специалист посетил тренировочный комплекс "горняков" в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит домашние матчи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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