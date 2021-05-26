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Де Дзерби ознакомился с киевской инфраструктурой Шахтера - ФОТО
Итальянец обживается в Киеве
shakhtar.com
Новый главный тренер донецкого "
Специалист посетил тренировочный комплекс "горняков" в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит домашние матчи.
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