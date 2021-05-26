  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Это не Шахтер проиграл чемпионат, а мы его выиграли
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Это не Шахтер проиграл чемпионат, а мы его выиграли

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник киевлян рассказал о непростом чемпионстве команды

Луческу: Это не Шахтер проиграл чемпионат, а мы его выиграли

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о победе своей команды в чемпионате Украины.

"Мы начинали постепенно, было довольно тяжело. Игрокам говорил, что важно выигрывать матчи с командами слабее нас. А в первой части сезона мы не обыграли ни одну из команд из топ-4. Ни "Десну", ни "Зарю", ни "Шахтер". Потом еще "Колос" не обыграли.

Но мы выиграли чемпионат в матчах с другими командами. А во второй части сезона это не повторилось, и мы выиграли у всех, кроме "Десны". Это не "Шахтер" проиграл чемпионат, а мы его выиграли. Мы с ними дважды сыграли в УПЛ, проиграли и выиграли. Все матчи выиграть невозможно. Я ребятам сказал, что это они выиграли, а не кто-то проиграл. Сказал ребятам, что они были лучше всех остальных.

Думаю, в новом сезоне будет еще больше интриги. И "Заря", и "Десна". Будет 16 команд, больше матчей", - сказал Луческу.

Напомним, что "Динамо" стало чемпионом сезона 2020/21, обойдя "Шахтер" на 11 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
usovvictor (Kharkov)
26.05.2021 в 20:46
...да все правильно "дед", никто не ожидал такой прыти от молодежи (я тоже), никто не ожидал таких результатов, никто не ожидал от Вас 75-ти летнего такой трудоспособности, никто не ожидал такого ровного подьема, да еще и в Лигу выскочить и там шума наделать. Правда все сразу как то захотели "выиграть " и ЛЧ в придачу (ну сносит голову), никто не ожидал, что можете работать с молодежью, которая оказалась настолько дееспособной, что сама сейчас удивляется, ...3- кубка сразу. Все сразу кинулись искать оправдания (не говоря о "сомневающих), ...а их нет - все в Динамо золото ушло. Взялись за ЛЧ - как" какому то Вилли проиграть"?, ...а Вилли в финале - каково? Да если еще и кубок ЛЕ возьмет, совсем крыть не чем будет. Поздравления заканчиваю, потому что сейчас начнется самое трудное - усиление, ЛЧ и новая тренерская команда в Шахтере. Так что надо на 3-и ступеньки вверх - удержать позицию, самое тяжелое, где то наверняка просядете, не без этого (травмы, корона и т.д), но чемпионат выиграть - это святое, и в ЛЧ попасть... Ну а завистникам все уже доказали - так и держать, Успехов!!!...
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
26.05.2021 в 20:44
Словоблудие все это...
Ответить
0
0
Shilov 2020 (Кировоград )
26.05.2021 в 20:30
Я думаю в этом сезоне Мистер натянет на дудку Де Зерби и Шахтер! Удачи Мистеру!
Ответить
0
0
Старый Олигарх (Tel Aviv )
26.05.2021 в 20:22
Это можно было бы сказать если бы не было Агробизнеса, Львова и Боруссии !!! А так мистер пока это Шахтер проиграл, а не вы выиграли!!! До выигрыша у лучшего клуба восточной Европы (даже если он играет все матчи на выезде, а вы почти все дома) нужно потерпеть, если вообще получиться!! Шахтёр Чемпион!!!
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...