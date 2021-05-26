Луческу: Это не Шахтер проиграл чемпионат, а мы его выиграли

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о победе своей команды в чемпионате Украины.

"Мы начинали постепенно, было довольно тяжело. Игрокам говорил, что важно выигрывать матчи с командами слабее нас. А в первой части сезона мы не обыграли ни одну из команд из топ-4. Ни "Десну", ни "Зарю", ни "Шахтер". Потом еще "Колос" не обыграли.

Но мы выиграли чемпионат в матчах с другими командами. А во второй части сезона это не повторилось, и мы выиграли у всех, кроме "Десны". Это не "Шахтер" проиграл чемпионат, а мы его выиграли. Мы с ними дважды сыграли в УПЛ, проиграли и выиграли. Все матчи выиграть невозможно. Я ребятам сказал, что это они выиграли, а не кто-то проиграл. Сказал ребятам, что они были лучше всех остальных.

Думаю, в новом сезоне будет еще больше интриги. И "Заря", и "Десна". Будет 16 команд, больше матчей", - сказал Луческу.