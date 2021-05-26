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Луческу: Я совершил ошибку, когда на эмоциях высказался в адрес женщины-арбитра, и меня тогда назвали сексистом

Премьер-лига
(1 голосов)

Скандал тогда был громкий

Луческу: Я совершил ошибку, когда на эмоциях высказался в адрес женщины-арбитра, и меня тогда назвали сексистом

sport-express.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему сейчас он уже не так эмоционально реагирует на судейство.

"Мне нечего сказать по этому поводу. Чего от меня ждали, моих протестов? Мои команды обычно играют так, что больше побеждают, чем проигрывают. И когда они проигрывали, то случалось это в том числе из-за судейства. Но ошибок рефери было мало.

Один раз я допустил ошибку, когда еще в "Шахтере" работал. Я на эмоциях высказался в адрес женщины-арбитра, которая не подняла флажок в матче "Динамо". Сказал, что женщины не могут работать в футболе, потому что они сентиментальные и хотят помогать. Могут забыть поднять флажок.

Меня тогда назвали сексистом. В следующем матче я подошел к этой девушке с большим букетом красных роз, чтобы извиниться. И она (Наталья Рачинская – прим.) меня простила", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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