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Луческу: Я совершил ошибку, когда на эмоциях высказался в адрес женщины-арбитра, и меня тогда назвали сексистом
Скандал тогда был громкий
sport-express.com.ua
Главный тренер "
"Мне нечего сказать по этому поводу. Чего от меня ждали, моих протестов? Мои команды обычно играют так, что больше побеждают, чем проигрывают. И когда они проигрывали, то случалось это в том числе из-за судейства. Но ошибок рефери было мало.
Один раз я допустил ошибку, когда еще в "Шахтере" работал. Я на эмоциях высказался в адрес женщины-арбитра, которая не подняла флажок в матче "Динамо". Сказал, что женщины не могут работать в футболе, потому что они сентиментальные и хотят помогать. Могут забыть поднять флажок.
Меня тогда назвали сексистом. В следующем матче я подошел к этой девушке с большим букетом красных роз, чтобы извиниться. И она (Наталья Рачинская – прим.) меня простила", – сказал Луческу.
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