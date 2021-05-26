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Имереков покинул Десну

Премьер-лига
(2 голосов)

Кадровая чистка в черниговской команде

Имереков покинул Десну

desna.football

Новина українською

"Десна" объявила о прекращении сотрудничества с защитником Максимом Имерековым.

30-летний Имереков пришел в "Десну" в сентябре 2018 года, и успел за это время провести 61 матч в составе черниговской команды и забил 4 гола.

Также сегодня "Десну" покинул другой защитник, Павел Полегенько, уже подписавший контракт с "Ингульцом".

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В статье: Десна (Чернигов) Максим Имереков
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
26.05.2021 в 22:36
Чистка... Смутное время... Имереков не худший игрок, но ошибок ему не простили... посмотрим за изменениями в составе Десны, усилится команда или курс на Першу лигу
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