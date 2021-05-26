Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Имереков покинул Десну
Кадровая чистка в черниговской команде
desna.football
"Десна" объявила о прекращении сотрудничества с защитником Максимом Имерековым.
30-летний Имереков пришел в "Десну" в сентябре 2018 года, и успел за это время провести 61 матч в составе черниговской команды и забил 4 гола.
Также сегодня "Десну" покинул другой защитник, Павел Полегенько,
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Десна
Популярное сейчас
- Верес вышел в УПЛ
- Стали известны сроки восстановления футболиста Динамо
- Ярмоленко вернулся в Украину и посетил академию киевского Динамо
- Де Дзерби возглавил Шахтер, Яремчук может оказаться в Ницце. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
simargl (Чернигов)
26.05.2021 в 22:36
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...