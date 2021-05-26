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Замена газона на домашней арене обошлась Александрии в 1,6 млн гривен
Реконструкция поля продолжается
fco.com.ua
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На данный момент в клубе уже закончили подготовительный этап и начали посевочные работы.
Реновацию поля проводит украинская строительная компания, которая имеет опыт реализации подобных работ на НСК Олимпийский, Львов Арене, Днепр Арене и стадионе Металлист.
Также отмечается, что в данные работы "Александрия" инвестировала 1,6 млн гривен.
Напомним, что в сезоне 2020/21 команда заняла девятое место в УПЛ.
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