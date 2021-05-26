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Замена газона на домашней арене обошлась Александрии в 1,6 млн гривен

Премьер-лига
(1 голосов)

Реконструкция поля продолжается

Замена газона на домашней арене обошлась Александрии в 1,6 млн гривен

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" продолжает реновацию футбольного поля на своем стадионе "Ника", которая началась в конце апреля.

На данный момент в клубе уже закончили подготовительный этап и начали посевочные работы.

Реновацию поля проводит украинская строительная компания, которая имеет опыт реализации подобных работ на НСК Олимпийский, Львов Арене, Днепр Арене и стадионе Металлист.

Также отмечается, что в данные работы "Александрия" инвестировала 1,6 млн гривен.

Напомним, что в сезоне 2020/21 команда заняла девятое место в УПЛ.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
26.05.2021 в 22:23
майже безкоштовно можна сказати
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