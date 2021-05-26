Замена газона на домашней арене обошлась Александрии в 1,6 млн гривен

" Александрия " продолжает реновацию футбольного поля на своем стадионе "Ника", которая началась в конце апреля.

На данный момент в клубе уже закончили подготовительный этап и начали посевочные работы.

Реновацию поля проводит украинская строительная компания, которая имеет опыт реализации подобных работ на НСК Олимпийский, Львов Арене, Днепр Арене и стадионе Металлист.

Также отмечается, что в данные работы "Александрия" инвестировала 1,6 млн гривен.

Напомним, что в сезоне 2020/21 команда заняла девятое место в УПЛ.