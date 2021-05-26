Де Дзерби: Шахтеру нужен один защитник, один полузащитник и один нападающий

Новый главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал, в каком направлении клуб будет работать на трансферном рынке.

"Сейчас с Дарио Срной и Жозе Боту будем общаться и посмотрим, за счет каких игроков можем улучшить уровень "Шахтера". И прежде всего важно понять, на каких позициях мы нуждаемся футболистов. И уже потом будем рассматривать приобретение новичков.

Думаю, что нам нужен один защитник, один полузащитник и один нападающий. Потому что у нас сейчас травмированы Бондарь и Мораес. И пока непонятно, как эти проблемы решать.

Как буду общаться с игроками? Признаюсь Вам, что это будет самая большая сложность. Но со мной всегда будет переводчик. Я немного знаю испанский и английский. И поэтому считаю, что мы найдем общий язык. А вообще футбол - это международный язык. И поэтому думаю, что сможем без проблем понять друг друга с футболистами. И если потребуется - буду изучать украинский или русский языки", - сказал Де Дзерби.