Шахтер не заинтересован в подписании форварда Балотелли

Руководство донецкого "Шахтера", несмотря на имеющиеся слухи, не заинтересовано в подписании итальянского нападающего "Монцы" Марио Балотелли.

30-летний форвард почти наверняка покинет "Монцу" летом, а главными претендентами на итальянского футболиста станут "Шахтер" и "Комо". Об этом информировала вчера La Gazzetta dello Sport.

Однако, журналист Николо Скира опроверг эту информацию, заявив, что Балотелли не входит в планы Роберто Де Дзерби и Дарио Срны.

Ранее стало известно, что футболист не будет продлевать контракт с "Монцей", из-за того что команда не вышла в Серию А по итогам сезона.

Добавим, что в минувшем сезоне Серии В Балотелли за "бело-красных" во всех турнирах провел 14 матчей, в которых забил 6 голов и сделал результативную передачу.