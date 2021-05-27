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Шахтер не заинтересован в подписании форварда Балотелли

Премьер-лига
(1 голосов)

Летом итальянский футболист покинет "Монцу"

Шахтер не заинтересован в подписании форварда Балотелли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство донецкого "Шахтера", несмотря на имеющиеся слухи, не заинтересовано в подписании итальянского нападающего "Монцы" Марио Балотелли.

30-летний форвард почти наверняка покинет "Монцу" летом, а главными претендентами на итальянского футболиста станут "Шахтер" и "Комо". Об этом информировала вчера La Gazzetta dello Sport.

Однако, журналист Николо Скира опроверг эту информацию, заявив, что Балотелли не входит в планы Роберто Де Дзерби и Дарио Срны.

Ранее стало известно, что футболист не будет продлевать контракт с "Монцей", из-за того что команда не вышла в Серию А по итогам сезона.

Добавим, что в минувшем сезоне Серии В Балотелли за "бело-красных" во всех турнирах провел 14 матчей, в которых забил 6 голов и сделал результативную передачу.

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В статье: Марио Балотелли Дарио Срна Шахтер (Донецк) Монца (Италия) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (1)
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Алекс1955 (Донецк)
27.05.2021 в 11:10
Судя по тому, что писали про Марио, тренер, который хочет его пригласить - тот еще "экстремал".
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