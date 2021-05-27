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Шахтер не заинтересован в подписании форварда Балотелли
Летом итальянский футболист покинет "Монцу"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство донецкого "Шахтера", несмотря на имеющиеся слухи, не заинтересовано в подписании итальянского нападающего "Монцы" Марио Балотелли.
30-летний форвард почти наверняка покинет "Монцу" летом, а главными претендентами на итальянского футболиста станут "Шахтер" и "Комо". Об этом информировала вчера La Gazzetta dello Sport.
Однако, журналист Николо Скира опроверг эту информацию, заявив, что Балотелли не входит в планы Роберто Де Дзерби и Дарио Срны.
Ранее стало известно, что футболист не будет продлевать контракт с "Монцей", из-за того что команда не вышла в Серию А по итогам сезона.
Добавим, что в минувшем сезоне Серии В Балотелли за "бело-красных" во всех турнирах провел 14 матчей, в которых забил 6 голов и сделал результативную передачу.
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