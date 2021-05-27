Шахтер интересуется защитником Сассуоло

Донецкий "Шахтер" заинтересован в приглашении 29-летнего защитника "Сассуоло" Джанмарко Феррари.

По информации Tuttomercatoweb.com, новоиспеченный тренер "горняков" Роберто Де Дезрби считает Феррари очень качественным игроком и хотел бы его видеть в украинском клубе.

"Шахтер" уже ведет переговоры с итальянским клубом по поводу возможного трансфера перехода Феррари. Оценочная стоимость игрока Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

Добавим, что в минувшем сезоне Феррари в составе "Сассуоло" провел 34 матча в Серии А, отличившись 5 результативными передачами.