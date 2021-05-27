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Шахтер интересуется защитником Сассуоло

Премьер-лига
(1 голосов)

Новоиспеченный тренер "горняков" хочет видеть игрока в украинском клубе

Шахтер интересуется защитником Сассуоло

Фото: sosfanta.calciomercato.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" заинтересован в приглашении 29-летнего защитника "Сассуоло" Джанмарко Феррари.

По информации Tuttomercatoweb.com, новоиспеченный тренер "горняков" Роберто Де Дезрби считает Феррари очень качественным игроком и хотел бы его видеть в украинском клубе.

"Шахтер" уже ведет переговоры с итальянским клубом по поводу возможного трансфера перехода Феррари. Оценочная стоимость игрока Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

Добавим, что в минувшем сезоне Феррари в составе "Сассуоло" провел 34 матча в Серии А, отличившись 5 результативными передачами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Джанмарко Феррари
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Источник:
Tuttomercatoweb.com

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Комментарии (2)
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Алекс1955 (Донецк)
27.05.2021 в 11:08
Я понимаю - нужно усиление. Но тренеру объяснили, что у нас действует лимит на легионеров?
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Acsakal (Kharkov)
27.05.2021 в 10:51
А як же Марлон (не Брандо)? Це вже не буде "Шахтарю потрібен 1 захисник".
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