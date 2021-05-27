  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби: Не буду приглашать игрока в Шахтер просто потому, что с ним работал
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Не буду приглашать игрока в Шахтер просто потому, что с ним работал

Премьер-лига
(1 голосов)

Также в тренерском штабе специалиста будет восемь человек

Де Дзерби: Не буду приглашать игрока в Шахтер просто потому, что с ним работал

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби предположил, могут ли перейти в клуб его бывшие подопечные, и кто будет входить в его тренерский штаб.

– Возможно, мы сможем увидеть в составе футболистов, с которыми вы работали в Италии?

– Может быть. Посмотрим. Нужно посмотреть, на какие именно позиции нам нужны футболисты. Я не должен взять с собой игрока просто потому, что я с ним работал. Для меня самое главное, чтобы они подходили философии игры моей и "Шахтера", тогда почему бы и нет?

Читайте такжеДе Дзерби: Шахтеру нужен один защитник, один полузащитник и один нападающий

– Дарио Срна сказал, что в ваш тренерский штаб будет входить восемь человек. Кто они и чем будут заниматься?

– Все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один тренер вратарей. И один ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре", - отметил Дзерби.

Добавим, что ранее СМИ информировали о том, что Де Дзерби хотел бы видеть 29-летнего защитника "Сассуоло" в украинском клубе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...