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Де Дзерби: Не буду приглашать игрока в Шахтер просто потому, что с ним работал
Также в тренерском штабе специалиста будет восемь человек
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби предположил, могут ли перейти в клуб его бывшие подопечные, и кто будет входить в его тренерский штаб.
– Возможно, мы сможем увидеть в составе футболистов, с которыми вы работали в Италии?
– Может быть. Посмотрим. Нужно посмотреть, на какие именно позиции нам нужны футболисты. Я не должен взять с собой игрока просто потому, что я с ним работал. Для меня самое главное, чтобы они подходили философии игры моей и "Шахтера", тогда почему бы и нет?
– Дарио Срна сказал, что в ваш тренерский штаб будет входить восемь человек. Кто они и чем будут заниматься?
– Все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один тренер вратарей. И один ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре", - отметил Дзерби.
Добавим, что ранее СМИ информировали о том, что Де Дзерби хотел бы видеть 29-летнего защитника "Сассуоло" в украинском клубе.
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