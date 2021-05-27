Де Дзерби: Не буду приглашать игрока в Шахтер просто потому, что с ним работал

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби предположил, могут ли перейти в клуб его бывшие подопечные, и кто будет входить в его тренерский штаб.

– Возможно, мы сможем увидеть в составе футболистов, с которыми вы работали в Италии?

– Может быть. Посмотрим. Нужно посмотреть, на какие именно позиции нам нужны футболисты. Я не должен взять с собой игрока просто потому, что я с ним работал. Для меня самое главное, чтобы они подходили философии игры моей и "Шахтера", тогда почему бы и нет?

– Дарио Срна сказал, что в ваш тренерский штаб будет входить восемь человек. Кто они и чем будут заниматься?

– Все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один тренер вратарей. И один ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре", - отметил Дзерби.

Добавим, что ранее СМИ информировали о том, что Де Дзерби хотел бы видеть 29-летнего защитника "Сассуоло" в украинском клубе.