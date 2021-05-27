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18-летний хавбек поедет на сборы вместе с первой командой Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Выступления за сборную молодежки игрок пропустит из-за травмы

18-летний хавбек поедет на сборы вместе с первой командой Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби после назначения на свой пост в эти дни будет определяться с футболистами, которые после отпуска начнут подготовку к новому сезону в составе донецкой команды.

Одним из молодых футболистов, который будет включен в состав "Шахтера" на летние сборы, станет 18-летний полузащитник Олег Очеретько. Об этом сообщает Meta-ratings.

Сейчас футболист находится в расположении молодежной сборной Украины, которая принимает участие в международном турнире памяти Лобановского.

26 мая футболист сыграл против команды Азербайджана (0:1). В этой игре футболист получил серьезную травму, однако перелома удалось избежать. По информации источника, у Очеретько диагностирован сильный ушиб, однако для него выступления за "молодежку" на турнире Лобановского уже завершились, поскольку ближайшие две недели он проведет на "больничном".

После этого, 14 июня, футболист прибудет в расположение "Шахтера".

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Очеретько провел в аренде в "Мариуполе", в котором во всех турнирах провел 8 матчей, забил 2 гола и столько же сделал результативных передач.

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В статье: Украина U-21 Шахтер (Донецк) Олег Очеретько
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
27.05.2021 в 14:44
Нечего ему там делать в такой "молодежке"
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Бутига (Чернигов)
27.05.2021 в 14:00
Лучший молодой игрок Украины.Удачи ему!
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Siren05 (Мариуполь)
27.05.2021 в 14:40
Я тоже так считаю. По мне он перспективнее и лучше, чем Бондаренко, играющий тоже у нас. Где-то одинакового уровня с Судаковым...
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