18-летний хавбек поедет на сборы вместе с первой командой Шахтера

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби после назначения на свой пост в эти дни будет определяться с футболистами, которые после отпуска начнут подготовку к новому сезону в составе донецкой команды.

Одним из молодых футболистов, который будет включен в состав "Шахтера" на летние сборы, станет 18-летний полузащитник Олег Очеретько. Об этом сообщает Meta-ratings.

Сейчас футболист находится в расположении молодежной сборной Украины, которая принимает участие в международном турнире памяти Лобановского.

26 мая футболист сыграл против команды Азербайджана (0:1). В этой игре футболист получил серьезную травму, однако перелома удалось избежать. По информации источника, у Очеретько диагностирован сильный ушиб, однако для него выступления за "молодежку" на турнире Лобановского уже завершились, поскольку ближайшие две недели он проведет на "больничном".

После этого, 14 июня, футболист прибудет в расположение "Шахтера".

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Очеретько провел в аренде в "Мариуполе", в котором во всех турнирах провел 8 матчей, забил 2 гола и столько же сделал результативных передач.