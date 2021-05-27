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Де Дзерби: В Шахтера я хорошо знаю Матвиенко, Корниенко, Судакова, Марлоса, Степаненко, Трубина

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал о своих первых шагах в Шахтере

Де Дзерби: В Шахтера я хорошо знаю Матвиенко, Корниенко, Судакова, Марлоса, Степаненко, Трубина

shakhtar.com

Новина українською

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о своем тренерском штабе и очертил ближайшие планы команды.

– Дарио Срна сказал, что в ваш тренерский штаб будет входить восемь человек. Кто они и чем будут заниматься?

– Все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один тренер вратарей. И один ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре.

– Впереди у команды летние сборы. Планируете ли вы просматривать много молодых игроков "Шахтера"? Будет ли у них шанс?

– Да. Я уже начал смотреть товарищеские матчи сборной Украины. Буду смотреть их с большим интересом. Андрей Шевченко сам играл в Италии, и в его штабе есть итальянцы – они тоже мои друзья.

– Возможно, выделите кого-то из игроков?

– Матвиенко, Корниенко, Судаков, Марлос, Степаненко, Трубин… Я знаю их очень хорошо. Но в сборной Украины не только наши футболисты, а еще и те, кто играет за границей. Коваленко и Малиновский выступают в Италии за "Аталанту". Они очень сильные и важные футболисты для сборной Украины.

– Также Дарио Срна говорил, что вы молоды, амбициозны и голодны. Что должен выиграть Де Дзерби, чтобы утолить голод?

– Я и мой тренерский штаб оставили итальянский чемпионат, очень важный чемпионат, Серию А. Мы приедем сюда без семей. Мы приедем сюда не отдыхать, а работать усердно. Выиграть – это конец пути. Но каждый день мы хотим работать усердно, чтобы этот путь был успешным. Это философия и наша, и клуба. Мы хотим удивлять всех болельщиков и весь футбол тем, как мы играем. Хотим, чтобы все получали удовольствие от матчей "Шахтера" – президент и болельщики. Мы уверены, что с помощью таланта можем это делать. И если в конце концов мы успеем сделать все это, то я уверен, что мы можем выигрывать титулы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
27.05.2021 в 18:06
... "Мы приедем сюда без семей" ... Это не плюс, а, скорее, минус. Больше говорит не о том, что всерьёз и надолго, а о том, что временно и сорвать бабки...
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sergkir
27.05.2021 в 16:40
Молодец! Даже я живу в Украине и не всех знаю! Очередной пиар ход)
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