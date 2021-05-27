Источник: УАФ не выдаст Олимпику аттестат на следующий сезон, Десна и Ингулец будут играть

Один из трех клубов, которые должны принимать участие в следующем сезоне УПЛ , рискует не получить доступ к соревнованиям.

По информации Meta-ratings, 3 июня в Днепре состоится Исполком УАФ, в повестке дня которого, в частности, утверждение результатов работы аттестационной комиссии.

По информации источника, скорее всего, " Олимпик " не получит аттестат, потеряв право выступать в элитном дивизионе и может прекратить свое существование.

Пока что есть вопросы касающиеся, прежде всего, клубной инфраструктуры и к "Десне" с "Ингульцом".

Впрочем, по имеющейся информации, эти команды будут допущены к участию в чемпионате УПЛ условно и им предоставят время для устранения недоработок.

Напомним, что в новом сезоне в чемпионате УПЛ должны выступать 16 команд.