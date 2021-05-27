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Источник: УАФ не выдаст Олимпику аттестат на следующий сезон, Десна и Ингулец будут играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Донецкий клуб находится на краю пропасти

Источник: УАФ не выдаст Олимпику аттестат на следующий сезон, Десна и Ингулец будут играть

olimpik.com.ua

Новина українською

Один из трех клубов, которые должны принимать участие в следующем сезоне УПЛ, рискует не получить доступ к соревнованиям.

По информации Meta-ratings, 3 июня в Днепре состоится Исполком УАФ, в повестке дня которого, в частности, утверждение результатов работы аттестационной комиссии.

По информации источника, скорее всего, "Олимпик" не получит аттестат, потеряв право выступать в элитном дивизионе и может прекратить свое существование.

Пока что есть вопросы касающиеся, прежде всего, клубной инфраструктуры и к "Десне" с "Ингульцом".

Впрочем, по имеющейся информации, эти команды будут допущены к участию в чемпионате УПЛ условно и им предоставят время для устранения недоработок.

Напомним, что в новом сезоне в чемпионате УПЛ должны выступать 16 команд.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (19)
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Dimka26 (Чернигов)
27.05.2021 в 20:59
Так если из-за дисквы Гельзина, то почему тогда можно аттестировать клуб президента, на которого официально государство наложило санкции? я этого понять не могу.
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0
0
krakow (Херсон)
27.05.2021 в 20:59
И,причем здесь Павелко? Он,просто инструмент. Промолчали,все владельцы клубов.Значит,по факту, "решение" коллективное.Гельзин,не захотел быть статистом на окладе, как большая часть клубов УПЛ.Поднял перья.Типа,уважайте мнение завсегдатая и кроитесь.Обычная,мафизная разборка.Погиб,в неравной схватке.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.05.2021 в 20:58
Так а почеум Олимпику не дадут аттестат? Из-за дисквы Гельзина?
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0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
27.05.2021 в 19:45
А ФК Контрабанда залишається? Чи пройде четверта команда пердиву?
Ответить
+4
0
ukatan (Харьковская обл.)
27.05.2021 в 19:53
Питання у тому, чи хоче четверта команда пердиву в ПЛ.
Ответить
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.05.2021 в 19:24
Кому нужен этот Олимпик .у него даже болельщиков нет.
Ответить
0
-6
aleks68
27.05.2021 в 20:14
а как с футболом в симферополе чучело?в ЛЧ ещё не сыграли
Ответить
0
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
27.05.2021 в 19:24
убили команду- как цинично!
Ответить
+6
-1
avatar
okolegko (Київ)
27.05.2021 в 20:15
Ніхто не має права кидати тінь на незаплямовану честь самого павелка
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.05.2021 в 19:15
Зато появится Черноморец!
Ответить
0
-5
chino1961 (Сумская обл.)
27.05.2021 в 19:12
Это издевательство...Павелко--ты ДОЛБО.Б. При чем здесь команда...вы еще расстрел Гельзину прикажите--а команде по 15 лет впаяйте...дебилизм процветает
Ответить
+12
-3
TarasLviv2019 (LVIV)
27.05.2021 в 19:04
Весь наш чемпіонат,це гра на контору..
Ответить
+14
-2
RedBlack (Rivne)
27.05.2021 в 18:57
В першілій лізі знову з'явилась інтрига...
Ответить
+1
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
27.05.2021 в 18:52
если так и будет, то это тупо расправа над Гельзиным. шоб вы всрались, уроды павелковские
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+17
-4
ratio (Дн-жинск)
27.05.2021 в 18:47
И какие же к Олимпику претензии ? Долгов вроде нет . Или то уже не важно
Ответить
+17
-3
football_soccer (Украина)
27.05.2021 в 18:45
там Павелко на днях распинался о небывалом развитии футбола под его руководством. Вот такое вот убийство футбольных клубов по заказу это и есть "развитие" ?
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+16
-3
RedBlack (Rivne)
27.05.2021 в 18:31
Добили Гельзіна...
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+15
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.05.2021 в 18:31
Не догодив Ахметову, не став більше вклонятися йому, тому Олімпіку вирок - смертна кара.
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+15
-3
aleks68
27.05.2021 в 20:16
полечи свою голову
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+1
-3


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