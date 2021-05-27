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Источник: УАФ не выдаст Олимпику аттестат на следующий сезон, Десна и Ингулец будут играть
Донецкий клуб находится на краю пропасти
olimpik.com.ua
Один из трех клубов, которые должны принимать участие в следующем сезоне
По информации Meta-ratings, 3 июня в Днепре состоится Исполком УАФ, в повестке дня которого, в частности, утверждение результатов работы аттестационной комиссии.
По информации источника, скорее всего, "
Пока что есть вопросы касающиеся, прежде всего, клубной инфраструктуры и к "Десне" с "Ингульцом".
Впрочем, по имеющейся информации, эти команды будут допущены к участию в чемпионате УПЛ условно и им предоставят время для устранения недоработок.
Напомним, что в новом сезоне в чемпионате УПЛ должны выступать 16 команд.
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