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Минай готов заменить Олимпик в УПЛ и ждет решения УАФ
Закарпатцы назначат главного тренера после решения аттестационной комиссии по Олимпику
fcminaj.com
В закарпатском клубе внимательно следят за ситуацией с "Олимпиком", у которого возникли серьезные проблемы с получением аттестата, дающего право выступать в УПЛ.
В случае, если УАФ не выдаст "Олимпику" аттестат на следующий сезон, то "Mинай", готов заменить донетчан в УПЛ.
По имеющейся информации, после встречи с клубным руководством, в "Mинае" продолжит работать Михаил Кополовец, но пока еще не решено, на какой должности.
Также в начале июня должна появиться конкретика и с новым главным тренером. Многое будет зависеть от того, в какой лиге будет выступать в новом сезоне закарпатский клуб.
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