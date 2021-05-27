Минай готов заменить Олимпик в УПЛ и ждет решения УАФ

ФК "Минай" , который по итогам сезона вылетел из УПЛ, не оставляет надежд все-таки остаться в элитном дивизионе.

В закарпатском клубе внимательно следят за ситуацией с "Олимпиком", у которого возникли серьезные проблемы с получением аттестата, дающего право выступать в УПЛ.

В случае, если УАФ не выдаст "Олимпику" аттестат на следующий сезон, то "Mинай", готов заменить донетчан в УПЛ.

По имеющейся информации, после встречи с клубным руководством, в "Mинае" продолжит работать Михаил Кополовец, но пока еще не решено, на какой должности.

Также в начале июня должна появиться конкретика и с новым главным тренером. Многое будет зависеть от того, в какой лиге будет выступать в новом сезоне закарпатский клуб.