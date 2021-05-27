  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай готов заменить Олимпик в УПЛ и ждет решения УАФ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай готов заменить Олимпик в УПЛ и ждет решения УАФ

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатцы назначат главного тренера после решения аттестационной комиссии по Олимпику

Минай готов заменить Олимпик в УПЛ и ждет решения УАФ

fcminaj.com

Новина українською

ФК "Минай", который по итогам сезона вылетел из УПЛ, не оставляет надежд все-таки остаться в элитном дивизионе.

В закарпатском клубе внимательно следят за ситуацией с "Олимпиком", у которого возникли серьезные проблемы с получением аттестата, дающего право выступать в УПЛ.

В случае, если УАФ не выдаст "Олимпику" аттестат на следующий сезон, то "Mинай", готов заменить донетчан в УПЛ.

По имеющейся информации, после встречи с клубным руководством, в "Mинае" продолжит работать Михаил Кополовец, но пока еще не решено, на какой должности.

Также в начале июня должна появиться конкретика и с новым главным тренером. Многое будет зависеть от того, в какой лиге будет выступать в новом сезоне закарпатский клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Кополовец Олимпик (Донецк) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
27.05.2021 в 21:15
А не пошли бы они со своими ожиданиями... для начала в Першу лигу...!!!))))
Ответить
0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
27.05.2021 в 20:56
МИНАЙ в пердив- а вместо олимпика (если действительно его убьют) следующая команда с пердива- которая рвалась в УПЛ а не пыталась сохранить место(к тому же так бездарно)
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
27.05.2021 в 20:41
Что не так с Олимпиком?
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.05.2021 в 20:40
бугага
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
27.05.2021 в 20:23
Сх*ялі?? Вони вилетіли, чемпіонат закінчився. Олімпік не знявся з УПЛ. Тепер має підніматись за правилами 4 команда першої ліги.. А контрабандники хай гуляють..
Ответить
+9
-1
qweqweqwe (123)
27.05.2021 в 20:35
ты видел кто там в Первой лиге на 4-5 месте ? Агробизнес колхозный который без стадиона , или Волынь которая сливается перед концом чемпионата уже второй год подряд?
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
27.05.2021 в 20:41
и что что сливается? по регламенту имеет право.
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...