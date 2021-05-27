Луческу: Если в жизни игроки не дисциплинированные, невежественные, они не могут быть и в футболе

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал, как он находит общий язык с импульсивными и конфликтными Денисом Гармашем и Жерсоном Родиригесом.

"Со мной у них не может быть конфликтов. Если что-то подобное произойдет, это будет означать, что я виноват, что у меня недостаточно опыта, чтобы усмирить таких игроков. Потому что пока футболисты чувствуют, что тренер прав в своих аргументах, они не могут с ним спорить. Тренер должен четко объяснить, какова его жизненная и профессиональная философия.

Я рассказываю ребятам, какие вещи для меня важны, и какие правила я тщательно соблюдаю. Если они их нарушают, то не смогут работать со мной и достичь результата. Обучение, их отношение, дисциплина, уважение... Мои замечания связаны не только с футболом, они связаны с жизнью.

Если в жизни они не дисциплинированные, без положительного отношения, невежественные, они не могут быть и в футболе. Это те же элементы, которые управляют человеческой деятельностью", - сказал Луческу.