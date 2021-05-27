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Ассистент Срны: Де Дзерби попросил одного или двух игроков Сассуоло, есть интерес к Марлону

Премьер-лига
(1 голосов)

Смена бразильского вектора на итальянский?

Ассистент Срны: Де Дзерби попросил одного или двух игроков Сассуоло, есть интерес к Марлону

shakhtar.com

Новина українською

Ассистент директора по футболу"Шахтера" итальянец Карло Николини рассказал, каких футболистов "горняки" могут приобрести под нового наставника Роберто де Дзерби.

- Многих игроков"Сассуоло" СМИ сейчас связывают с переходом в"Шахтер". Могли бы вы пролить свет на это?

- Правда в том, что"Шахтер" планирует осуществить два-три трансфера. Роберто сказал нам, что у нас хорошие игроки, а еще предложил список из тех, кто подходит к его игре и нашей философии. Он хочет усилить команду точечно. Он пришел сюда не для того, чтобы предлагать дорогих футболистов, наши цели – молодые и опытные ребята по очень низкой цене. Он попросил одного или двух игроков "Сассуоло", с другой стороны, он очень ценит футболистов "Шахтера".

- В газетах пишут о Локателли, Берарди, Марлоне…

- Я не могу назвать имена, но могу утверждать, что это не Локателли и Берарди, потому что на этих позициях у нас уже есть ведущие игроки, и нет смысла вкладывать деньги. Те имена, о которых писали в газетах, в большинстве своем не соответствуют действительности. Интерес есть только к Марлону, потому что тренеру он очень нравится.

Но "Шахтер" ​​не покупает дорого и много. Игроки, которых мы будем оценивать, будут соответствовать нашим идеям и нашей философии. Покупать игроков можно также и в Италии, а не только в Бразилии. Роберто пришел не для навязывания конкретных футболистов, он оказался очень открыт в сравнении и диалоге.

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В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби Марлон
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Источник:
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