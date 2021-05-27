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Фонсека: Де Дзерби – один из лучших в Италии. Шахтер сделал правильный выбор

Премьер-лига
(2 голосов)

Португалец приветствует такой выбор своего бывшего клуба

Фонсека: Де Дзерби – один из лучших в Италии. Шахтер сделал правильный выбор

football-italia.net

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Пока еще главный тренер "Ромы" и экс-наставник "горняков" Паулу Фонсека, прокомментировал назначение экс-коуча "Сассуоло" Роберто Де Дзерби главным тренером "Шахтера".

"Шахтер" сделал очень хороший выбор. Де Дзерби – один из лучших в Италии.

Мне нравится, что его команды атакуют. "Шахтер" не мог сделать лучшего выбора, не сомневаюсь, что он будет приносить команде победы.

Нет, никто из "Шахтера" не спрашивал моего совета, но если бы они спросили меня, то я бы с радостью порекомендовал бы Де Дзерби", - сказал Фонсека.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Роберто Де Дзерби
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Источник:
Football Italia

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