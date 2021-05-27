Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека: Де Дзерби – один из лучших в Италии. Шахтер сделал правильный выбор
Португалец приветствует такой выбор своего бывшего клуба
football-italia.net
Пока еще главный тренер "Ромы" и экс-наставник "горняков" Паулу Фонсека, прокомментировал назначение экс-коуча "Сассуоло" Роберто Де Дзерби главным тренером "
"Шахтер" сделал очень хороший выбор. Де Дзерби – один из лучших в Италии.
Мне нравится, что его команды атакуют. "Шахтер" не мог сделать лучшего выбора, не сомневаюсь, что он будет приносить команде победы.
Нет, никто из "Шахтера" не спрашивал моего совета, но если бы они спросили меня, то я бы с радостью порекомендовал бы Де Дзерби", - сказал Фонсека.
Популярное сейчас
- Первая лига. Заколдованные ворота ОСК Металлист, Черноморец увозит три очка (0:1) и выходит в УПЛ
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Неужели это правда?! Экс-чемпион мира анонсировал камбэк Владимира Кличко
- СМИ: Минай может остаться в УПЛ: известна причина
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО