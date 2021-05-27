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В Шахтере назвали дату выхода команды из отпуска

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже совсем скоро новый тренер приступает к работе

В Шахтере назвали дату выхода команды из отпуска

shakhtar.com

Новина українською

Руководитель службы управления командой Евгений Чупрун рассказал о знакомстве нового главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби с клубной инфраструктурой и стадионом.

– Евгений, вы сопровождали нового главного тренера, знакомили его с инфраструктурой и домашним стадионом. Остался ли доволен мистер Де Дзерби?

– У нас была возможность посетить учебно-тренировочный комплекс "Святошин", где главный тренер мог оценить возможности инфраструктуры. Осмотрели помещения, футбольные поля. Со стороны Де Дзерби были определенные комментарии и пожелания, которые мы зафиксировали и обязательно учтем при подготовке к новому сезону. Также побывали на НСК "Олимпийский", посмотрели, как ведутся подготовительные работы по реконструкции газона. Думаю, тренера и его помощников в первую очередь впечатлил масштаб арены.

– Какие пожелания высказал итальянский специалист и его помощники?

– Когда приходит новый тренерский штаб, всегда есть определенные нюансы, которые нужно обсудить. В основном они касаются деятельности команды, особенностей организации тренировок, видеоанализа, инфраструктуры для фитнеса и так далее. Также был контакт с помощниками, обсуждались детали, которые позволят максимально эффективно вступить в тренировочный процесс, когда команда выйдет из отпуска.

– Уже известно, когда "Шахтер" начинает подготовку к сезону?

– Команда собирается 14 июня и первый этап подготовки проведет в Святошино. О зарубежных сборах и сроках проведения решение примет главный тренер в ближайшее время.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (1)
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emart57 (Киев)
27.05.2021 в 22:26
Италия?
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