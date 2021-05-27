Максимов: Не хочется сразу вылететь из еврокубков

Главный тренер " Ворсклы " Юрий Максимов поделился ожиданиями от участия команды в еврокубках следующего сезона.

— Впереди у команды старт в квалификации Лиги конференций. Вам нужно пройти трех соперников, чтобы попасть в групповой турнир. Нелегкая задача…

— Согласен. Не хочется сразу вылететь. Считаю, что и Украинская ассоциация футбола должна помогать клубам, которые представляют нашу страну на международной арене. Ведь мы приносим баллы в общую копилку.

Хотелось бы, чтобы в Лиге чемпионов от Украины играло не два, а три клуба. А для этого нужно успешно выступить в еврокубках всем нашим командам. Помню, что когда я был футболистом киевского "Динамо", то нам было легче играть в групповом турнире, нежели в квалификации. Так что будем прикладывать максимальные усилия, чтобы порадовать наших болельщиков.