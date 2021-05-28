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Два игрока Львова покинули команду
Стороны решили не продолжать сотрудничество
Защитник Иван Лобай и нападающий Юрий Захаркив покинули "Львов" после окончания контракта. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Стороны решили не продолжать сотрудничество по обоюдному согласию.
25-летний Лобай выступал за "Львов" с января 2021-го года и провел 5 матчей.
25-летний Захаркив присоединился к львовской команде в ноябре 2020-го. В составе "Львова" сыграл 8 матчей, результативными действиями не отличилися.
Напомним, что в минувшем сезоне "Львов" занял восьмое место в УПЛ, набрав 29 баллов.
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