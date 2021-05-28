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Львов объявил об уходе двух футболистов

Премьер-лига
(1 голосов)

Стороны решили не продолжать сотрудничество

Львов объявил об уходе двух футболистов

Новина українською

Защитник Иван Лобай и нападающий Юрий Захаркив покинули "Львов" после окончания контракта. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны решили не продолжать сотрудничество по обоюдному согласию.

25-летний Лобай выступал за "Львов" с января 2021-го года и провел 5 матчей.

25-летний Захаркив присоединился к львовской команде в ноябре 2020-го. В составе "Львова" сыграл 8 матчей, результативными действиями не отличилися.

Напомним, что в минувшем сезоне "Львов" занял восьмое место в УПЛ, набрав 29 баллов.

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В статье: ФК Львов Иван Лобай Юрий Захаркив
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
28.05.2021 в 08:59
Придурашенi, вiдбування, а не вiдхiд. Що ви верзете?
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