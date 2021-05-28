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"Комментировать вбросы горе-инсайдеров не видим смысла". Десна - о ситуации с аттестацией
Представители черниговского клуба отреагировали на ситуацию в УПЛ
desna.football
Представители "Десны" в инстаграме рассказали о ситуации с аттестацией клуба на следующий сезон УПЛ.
"Нормальная, процесс идет, как и у всех клубов. А комментировать вбросы горе-инсайдеров не видим смысла", – написано в инстаграме "Десны".
Скриншот: instagram.com/desnafc
Напомним, что ранее журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас и журналист "Футбольного формата" Олег Ящук сообщали, что у черниговского клуба проблемы с аттестацией.
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Источник:Instagram
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.05.2021 в 09:19
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Hanter44 (Baburka)
28.05.2021 в 09:00
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simargl (Чернигов)
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