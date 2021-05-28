"Комментировать вбросы горе-инсайдеров не видим смысла". Десна - о ситуации с аттестацией

Представители "Десны" в инстаграме рассказали о ситуации с аттестацией клуба на следующий сезон УПЛ.

"Нормальная, процесс идет, как и у всех клубов. А комментировать вбросы горе-инсайдеров не видим смысла", – написано в инстаграме "Десны".

Скриншот: instagram.com/desnafc

Напомним, что ранее журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас и журналист "Футбольного формата" Олег Ящук сообщали, что у черниговского клуба проблемы с аттестацией.