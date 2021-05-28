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"Комментировать вбросы горе-инсайдеров не видим смысла". Десна - о ситуации с аттестацией

Премьер-лига
(2 голосов)

Представители черниговского клуба отреагировали на ситуацию в УПЛ

"Комментировать вбросы горе-инсайдеров не видим смысла". Десна - о ситуации с аттестацией

desna.football

Новина українською

Представители "Десны" в инстаграме рассказали о ситуации с аттестацией клуба на следующий сезон УПЛ.

"Нормальная, процесс идет, как и у всех клубов. А комментировать вбросы горе-инсайдеров не видим смысла", – написано в инстаграме "Десны".

"Комментировать вбросы горе-инсайдеров не видим смысла". Десна - о ситуации с аттестацией - изображение 1
Скриншот: instagram.com/desnafc

Напомним, что ранее журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас и журналист "Футбольного формата" Олег Ящук сообщали, что у черниговского клуба проблемы с аттестацией.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.05.2021 в 09:19
Зіграли на контору, і процес пішов...
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Hanter44 (Baburka)
28.05.2021 в 09:00
Таки дiйсно.Непотрiбно звертати увагу на той БРЕХ,що несуть такi iнсайдери.Тим бiльше,що нiякоi вiдповiдальностi за своi слова вони не несуть.
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simargl (Чернигов)
28.05.2021 в 08:45
И правильно. Что там комментировать ??? Уже концепция у "инсайдеров" поменялась)))) Комментируя всяких цыгавнюков и бурбасов клубы поднимают их значимость и вес в мире футбола ))) собаки лают - караван идет ...
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