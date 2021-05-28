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Гендиректор Львова: Нас интересуют выступления в евротурнирах
Андрей Панькив - о том, какие задачи стоят перед львовским клубом
Фото: ФК Львов
Генеральный директор "Львова" Андрей Панькив рассказал, что в новом сезоне перед командой стоит задача выйти в еврокубки.
"Наш президент - максималист. Еще в прошлом сезоне мы ставили задачу попасть в топ-5 в итоге, и получить шанс выступить в еврокубках. Думаю, в следующем сезоне перед нами будут стоять те же задачи. Нас интересуют выступления в евротурнирах. Хотим привезти во Львов европейские соревнования.
Будет ли это Лига Европы или Лига конференций - без разницы. Думаю, нам подойдут оба варианта", — цитирует Панькива пресс-служба клуба.
Напомним, что в минувшем сезоне "Львов" занял восьмое место в УПЛ, набрав 29 баллов.
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