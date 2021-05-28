Гендиректор Львова: Нас интересуют выступления в евротурнирах

Генеральный директор "Львова" Андрей Панькив рассказал, что в новом сезоне перед командой стоит задача выйти в еврокубки.

"Наш президент - максималист. Еще в прошлом сезоне мы ставили задачу попасть в топ-5 в итоге, и получить шанс выступить в еврокубках. Думаю, в следующем сезоне перед нами будут стоять те же задачи. Нас интересуют выступления в евротурнирах. Хотим привезти во Львов европейские соревнования.

Будет ли это Лига Европы или Лига конференций - без разницы. Думаю, нам подойдут оба варианта", — цитирует Панькива пресс-служба клуба.