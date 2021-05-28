Болгарский клуб заинтересован в подписании экс-защитника Динамо

Болгарский "Лудогорец" заинтересован в трансфере левого защитника лиссабонского "Спортинга" Виторина Антунеша, известного в Украине по выступлениям за "Динамо".

34-летнего Антунеша болгары хотели подписать еще в январе, однако тогда главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим запретил этот трансфер. Ныне ситуация изменилась и футболиста больше не видят в команде, а поэтому готовы отпустить того за год до истечения контракта с клубом.

Отмечается, что помимо "Лудогорца" на Антунеша претендует также неназванный клуб из ОАЭ, причем в обоих случаях игроку готовы предложить очень высокую зарплату.

Напомним, что контракт португальского футболиста принадлежал "Динамо" с 2015 по 2018 годы. В составе "бело-синих" Антунеш провел 79 матчей, отличившись 5 голами и двумя ассистами.