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Сразу три клуба чемпионата Турции интересуются защитником Ворсклы
В конце июня игрок получит статус свободного агента
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Чемпион Турции "Бешикташ" в ближайшее трансферное окно не намерен всерьез менять состав, рассчитывая на точечные приобретения.
В поле зрения "черных орлов", в частности, попал центральный защитник "Ворсклы" Пап-Альюн Ндиайе, который в конце июня получит статус свободного агента.
Ожидается, что конкуренцию "Бешикташу" в вопросе подписания Ндиайе составят "Трабзонспор" и "Хатайспор", которые также присматриваются к рослому беку.
Отметим, что в минувшем сезоне Пап-Альюн Ндиайе за "полтавчан" во всех турнирах провел 22 матча и сделал результативную передачу.
Напомним, что ранее вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак сообщил, что клуб сделал предложение о продлении контракта с французским футболистом.
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