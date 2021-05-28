Сразу три клуба чемпионата Турции интересуются защитником Ворсклы

Чемпион Турции "Бешикташ" в ближайшее трансферное окно не намерен всерьез менять состав, рассчитывая на точечные приобретения.

В поле зрения "черных орлов", в частности, попал центральный защитник "Ворсклы" Пап-Альюн Ндиайе, который в конце июня получит статус свободного агента.

Ожидается, что конкуренцию "Бешикташу" в вопросе подписания Ндиайе составят "Трабзонспор" и "Хатайспор", которые также присматриваются к рослому беку.

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Отметим, что в минувшем сезоне Пап-Альюн Ндиайе за "полтавчан" во всех турнирах провел 22 матча и сделал результативную передачу.

Напомним, что ранее вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак сообщил, что клуб сделал предложение о продлении контракта с французским футболистом.