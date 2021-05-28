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Олимпик и Десна получили аттестат на следующий сезон УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Два клуба допущены на участие в УПЛ

Олимпик и Десна получили аттестат на следующий сезон УПЛ

Фото: Олимпик Донецк

Новина українською

Комитет УАФ по аттестации футбольных клубов одобрил участие "Олимпика" в розыгрыше УПЛ сезона 2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба дончан.

Таким образом, вопреки слухам, которые распространяли в СМИ, донецкий "Олимпик" допущен к соревнованиям под эгидой ассоциации. Команда планирует приступить к подготовке к новому сезону 14 июня.

Ранее была информация, что у донецкого клуба были проблемы с получением аттестата.

Также сообщали, что "Олимпик", скорее всего, не получит аттестат и прекратит существование. Добавим, что ранее президент клуба Владислав Гельзин получил 5 лет дисквалификации от КДК УАФ.

Отмечается, что черниговская "Десна" также получила аттестат на участие в украинской Премьер-лиги в следующем сезоне.

Напомним, что в прошлом сезоне дончане заняли предпоследнее место в УПЛ. "Десна" - шестое, набрав 38 баллов.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (13)
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Dimka26 (Чернигов)
28.05.2021 в 14:12
а Ингулец?
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0
0
avatar
Stuntriding (Киев)
28.05.2021 в 14:08
Хорошая новость.А то эти контрабандисты уже решили, что останутся.Нафиг в пердив, а там и совсем во вторую пусть летят.
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+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.05.2021 в 14:01
Тиск футбольної громадськості таки зробив свою справу!
Ответить
+1
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
28.05.2021 в 13:50
Ответить
0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
28.05.2021 в 13:49
Ох уж эти "инсайдеры!"
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.05.2021 в 13:47
Извинился видать Гельзин)))
Ответить
0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
28.05.2021 в 13:42
Неизвестно, что из себя будет представлять Олимпик, но лучше так, чем Минай.
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+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
28.05.2021 в 13:42
А тут киевские разнылись зарание
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0
-4
Dalskyi (Sviaschene)
28.05.2021 в 14:33
Таврея Чимпион.
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0
0
geravit93 (Чернигов)
28.05.2021 в 13:18
Спортивный принцип победил!
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+3
0
Бандеровець) (Одесса)
28.05.2021 в 13:13
Минай в пролёте!!! супер
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+3
0
Dr. House (Поділля)
28.05.2021 в 12:59
Теперь уже как Гельзин решит, или как с ним Минай договорится)))
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0
0
Hanter44 (Baburka)
28.05.2021 в 13:43
Так Гельзин не враг своей команде.А эмоции -они уходят и остается практицизм
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0
-1


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