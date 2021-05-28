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Олимпик и Десна получили аттестат на следующий сезон УПЛ
Два клуба допущены на участие в УПЛ
Фото: Олимпик Донецк
Комитет УАФ по аттестации футбольных клубов одобрил участие "Олимпика" в розыгрыше УПЛ сезона 2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба дончан.
Таким образом, вопреки слухам, которые распространяли в СМИ, донецкий "Олимпик" допущен к соревнованиям под эгидой ассоциации. Команда планирует приступить к подготовке к новому сезону 14 июня.
Ранее была информация, что у донецкого клуба были проблемы с получением аттестата.
Также сообщали, что "Олимпик", скорее всего, не получит аттестат и прекратит существование. Добавим, что ранее президент клуба Владислав Гельзин получил 5 лет дисквалификации от КДК УАФ.
Отмечается, что черниговская "Десна" также получила аттестат на участие в украинской Премьер-лиги в следующем сезоне.
Напомним, что в прошлом сезоне дончане заняли предпоследнее место в УПЛ. "Десна" - шестое, набрав 38 баллов.
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