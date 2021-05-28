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Александрия назначила нового спортивного директора
У Александра Маркова восьмилетний опыт логистической деятельности в бизнес-авиации
Фото: ФК Александрия
В "Александрии" к исполнению своих обязанностей приступает новый спортивный директор клуба Александр Марков.
На этой должности Александр будет заниматься координацией ключевых вопросов жизнедеятельности футбольного клуба, в частности будет отвечать за взаимодействие клуба с Премьер Лигой и международной трансферной системой, а также логистикой команд "Александрия" в рамках выездных матчей и учебно-тренировочных сборов.
Александр имеет восьмилетний опыт логистической деятельности в бизнес-авиации. Является мастером спорта по каратэ киокушинкай и военно-спортивному многоборью.
"Приветствуем нового спортивного директора с назначением и желаем успехов в работе!", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
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