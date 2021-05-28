Александрия назначила нового спортивного директора

В "Александрии" к исполнению своих обязанностей приступает новый спортивный директор клуба Александр Марков.

На этой должности Александр будет заниматься координацией ключевых вопросов жизнедеятельности футбольного клуба, в частности будет отвечать за взаимодействие клуба с Премьер Лигой и международной трансферной системой, а также логистикой команд "Александрия" в рамках выездных матчей и учебно-тренировочных сборов.

Александр имеет восьмилетний опыт логистической деятельности в бизнес-авиации. Является мастером спорта по каратэ киокушинкай и военно-спортивному многоборью.

"Приветствуем нового спортивного директора с назначением и желаем успехов в работе!", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.