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Палкин: Две победы над Реалом многого стоят для истории Шахтера, они останутся в ней навсегда

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендиректор "горняков" подвел итоги донецкой команды сезона 2020/21

Палкин: Две победы над Реалом многого стоят для истории Шахтера, они останутся в ней навсегда

ТСН

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в эфире Shakhtar News подвел итоги донецкой команды сезона 2020/21.

"К сожалению, этот сезон проявил себя как спад с точки зрения спортивных результатов. Но с другой стороны у нас смена поколений, много молодежи подходит. По большому счету, когда идет такой переходный период – результат очевиден. Что мы сегодня видим, как имеющийся факт – не стали чемпионами. Переходной период дает о себе знать. Надеюсь, что этим сезоном он ограничится.

Две победы над "Реалом" многого стоят для истории нашего клуба, они останутся в ней навсегда. Интересно, когда еще сможем обыграть "Реал" в группе дважды. Чтобы это событие произошло, нужно попасть в группу. Повторить это будет сложно. Попасть в полуфинал ЛЕ, наверное, тоже сложно. Повторить – тем более. Насколько сильна ЛЕ, клубы, которые там играют.

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Главная причина переезда на "Олимпийский" – сокращение перелетов, которые мы делаем. Физически это очень сложно. Это занимает очень много энергии и сил, которые нужны команде в другом месте. С другой стороны, это немного нечестно, когда одни играют и живут в одних условиях, а другие – в других. Поэтому мы решили уравнять шансы и приехали на "Олимпийский". Надеемся, все позитивные моменты переезда удовлетворены.

Нужно показывать прекрасный атакующий футбол. Наш президент говорит: "Вкусный футбол". Чтобы как можно болельщиков приходило и поддерживали нашу команду", – сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar News

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2021 в 14:23
Самовлюбленный болван, Реал слил впустую вам тех две игры, потому что им они ничего не решали. А при необходимости, имеют таких лошков, как ваш Шахтёр в Европе как хотят. Боруссия это доказала.
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+2
-1
football_soccer (Украина)
28.05.2021 в 14:20
выиграть у Реала < проиграть Агробизнесу. вот что точно останется в памяти у людей футбольных, а не популистов.
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+3
-1
Dalskyi (Sviaschene)
28.05.2021 в 14:13
Які дві перемоги над Реалом? Пам'яток не бачив, не вірю. А шо було таке, я щось пропустив, чи може забув вже. І пам'ятає тільки Палкін і своєю рукою, десь там на Курєньовке створює свою Аллєю Звьозд.
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0
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
28.05.2021 в 14:12
... і ще одна поразка від Агробізнеса багато чого варта для історії Шахтаря, вона залишиться у ній назавжди.
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