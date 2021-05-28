Палкин: Две победы над Реалом многого стоят для истории Шахтера, они останутся в ней навсегда

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в эфире Shakhtar News подвел итоги донецкой команды сезона 2020/21.

"К сожалению, этот сезон проявил себя как спад с точки зрения спортивных результатов. Но с другой стороны у нас смена поколений, много молодежи подходит. По большому счету, когда идет такой переходный период – результат очевиден. Что мы сегодня видим, как имеющийся факт – не стали чемпионами. Переходной период дает о себе знать. Надеюсь, что этим сезоном он ограничится.

Две победы над "Реалом" многого стоят для истории нашего клуба, они останутся в ней навсегда. Интересно, когда еще сможем обыграть "Реал" в группе дважды. Чтобы это событие произошло, нужно попасть в группу. Повторить это будет сложно. Попасть в полуфинал ЛЕ, наверное, тоже сложно. Повторить – тем более. Насколько сильна ЛЕ, клубы, которые там играют.