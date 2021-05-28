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Гельзин: Олимпик заслуженно получил аттестат на участие в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Окончательное решение о судьбе команды будет принято в начале июня

Гельзин: Олимпик заслуженно получил аттестат на участие в УПЛ

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал получение донецким клубом аттестата для участия в УПЛ в сезоне 2021/22.

"Несмотря на последние события, мы все равно рады, что получили аттестат. Были замечания по финансам, ДЮСШ, академии. Мы показали, что работаем на развитие футбола и считаю, что заслуженно получили аттестат", – сказал Гельзин.

Что касается будущего футбольного клуба "Олимпик", по словам Гельзина, окончательное решение о судьбе команды будет принято в начале июня.

Напомним, что "Олимпик" завершил сезон-2020/2021 на предпоследнем 13-м месте в таблице УПЛ, набрав 22 очка.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Комментарии (4)
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sergkir
28.05.2021 в 14:28
Чему ж ты тогда радуешься Гельзин? Если судьба твоего клуба решиться в начале июня и решишь её ТЫ?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.05.2021 в 14:27
Прогнулся)))
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
28.05.2021 в 14:23
Гельзин как ему выгодно так и крутит.скользкий тип
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0
-1
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Я так думаю... (КиЇв)
28.05.2021 в 14:18
А на каком стадионе будут играть?
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0
0


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