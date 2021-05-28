Гельзин: Олимпик заслуженно получил аттестат на участие в УПЛ

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал получение донецким клубом аттестата для участия в УПЛ в сезоне 2021/22.

"Несмотря на последние события, мы все равно рады, что получили аттестат. Были замечания по финансам, ДЮСШ, академии. Мы показали, что работаем на развитие футбола и считаю, что заслуженно получили аттестат", – сказал Гельзин.

Что касается будущего футбольного клуба "Олимпик", по словам Гельзина, окончательное решение о судьбе команды будет принято в начале июня.

Напомним, что "Олимпик" завершил сезон-2020/2021 на предпоследнем 13-м месте в таблице УПЛ, набрав 22 очка.