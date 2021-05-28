Йоонас Тамм находится в шорт-листе полтавской Ворсклы

18 июня полтавская команда начнет подготовку к новому сезону.

Второй этап подготовки "Ворсклы", скорее всего, пройдет в Закарпатье на базе "Камелот".

По информации источника, в шорт-листе "Ворсклы" находятся 20 потенциальных новичков, среди них есть и несколько футболистов "Десны" и "Александрии", у которых летом заканчиваются контракты. С одним из них – черниговцем Йоонасом Таммом, уже проведены переговоры.

Предпринимаются усилия, чтобы в "Ворскле" остались Владислав Кулач, французский легионер Альюн и Георгий Цитаишвили, у которых летом заканчиваются соглашения с полтавчанами.

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Все идет к тому, что за "Ворсклу" больше не будет выступать ветеран Павел Ребенок, хотя многое будет зависеть от того, найдут ли полтавчане на его позицию игрока посильнее.

Напомним, что "Ворскла" финишировала в чемпионате УПЛ на пятом месте и завоевала право выступать в еврокубках.