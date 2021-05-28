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СМИ: Ингулец получил аттестат УПЛ вслед за Олимпиком и Десной

Премьер-лига
(1 голосов)

Поэтому, "Минай" скорее всего не сможет остаться в элитном дивизионе

СМИ: Ингулец получил аттестат УПЛ вслед за Олимпиком и Десной

Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен

Новина українською

Аттестационная комиссия УАФ в итоге всё-таки допустила к участию в турнире УПЛ не только донецкий "Олимпик" и черниговскую "Десну" , но и "Ингулец" из Петрово. Все клубы в целом устранили недочёты, из-за которых они могли не получить аттестат.

Что касается будущего футбольного клуба "Олимпик", по словам Гельзина, окончательное решение о судьбе команды будет принято в начале июня.

Таким образом, если "Олимпик" не решит сняться с чемпионата, то "Минай", который заявлял о готовности заменить дончан, все-таки не сможет остаться в элитном дивизионе.

Добавим, что новый чемпионат Украины в Премьер-лиге стартует 25 июля, на следующий день после проведения встречи за Суперкубок Украины. Элитный дивизион будет представлен 16 командами.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (2)
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Я так думаю... (КиЇв)
28.05.2021 в 15:01
Ось ніяк не розумію чому Минай може залишитись у Прем’єр лізі якщо якась команда зніметься ? Чому не 4-та чи 5-та команди з Першої ліги? Шукав у статуті Прем’єр ліги де це роз’яснюється - не знайшов. Може хтось дасть посилання!
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Назар Кусий (Львів)
28.05.2021 в 15:20
Хтось робить такі вкиди свідомо, або просто не розібрався. В такому випадку місце отримати повинна 4-та команда Першої Ліги.
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