Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Ингулец получил аттестат УПЛ вслед за Олимпиком и Десной
Поэтому, "Минай" скорее всего не сможет остаться в элитном дивизионе
Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен
Аттестационная комиссия УАФ в итоге всё-таки допустила к участию в турнире УПЛ не только донецкий "Олимпик" и черниговскую "Десну" , но и "Ингулец" из Петрово. Все клубы в целом устранили недочёты, из-за которых они могли не получить аттестат.
Что касается будущего футбольного клуба "Олимпик", по словам Гельзина, окончательное решение о судьбе команды будет принято в начале июня.
Таким образом, если "Олимпик" не решит сняться с чемпионата, то "Минай", который заявлял о готовности заменить дончан, все-таки не сможет остаться в элитном дивизионе.
Добавим, что новый чемпионат Украины в Премьер-лиге стартует 25 июля, на следующий день после проведения встречи за Суперкубок Украины. Элитный дивизион будет представлен 16 командами.
Популярное сейчас
- Гельзин: Олимпик заслуженно получил аттестат на участие в УПЛ
- Луческу известил руководство относительно будущего Фран Соля - источник
- Тоттенхэм следит за Ребровым, Лунин останется в Реале. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- По просьбе Мирчи Луческу. У Динамо будет новый клубный автобус
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО