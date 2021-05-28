СМИ: Ингулец получил аттестат УПЛ вслед за Олимпиком и Десной

Аттестационная комиссия УАФ в итоге всё-таки допустила к участию в турнире УПЛ не только донецкий "Олимпик" и черниговскую "Десну" , но и "Ингулец" из Петрово. Все клубы в целом устранили недочёты, из-за которых они могли не получить аттестат.

Что касается будущего футбольного клуба "Олимпик", по словам Гельзина, окончательное решение о судьбе команды будет принято в начале июня.

Таким образом, если "Олимпик" не решит сняться с чемпионата, то "Минай", который заявлял о готовности заменить дончан, все-таки не сможет остаться в элитном дивизионе.

Добавим, что новый чемпионат Украины в Премьер-лиге стартует 25 июля, на следующий день после проведения встречи за Суперкубок Украины. Элитный дивизион будет представлен 16 командами.