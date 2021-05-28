Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аллахяр: В первый день, когда попал в Зарю, чувствовал себя чужаком
Но затем быстро адаптировался
фото - Олександр Приходько
Нападающий "
"В первый день, когда попал в команду, чувствовал себя чужаком. Все новое, никого не знаю, очень сильно волновался. Но в"Заре" меня очень хорошо приняли и тренер, и ребята. За это им очень благодарен. Мы как единая семья. Это важно.
Языковой проблем не стал проблемой. В основном в команде знают английский язык. Кто не знает – просят передать мне информацию. Намного важнее, что на поле мы хорошо понимаем друг друга. У меня проблем с коммуникацией нет", – сказал Аллахьяр.
Напомним, что иранец перешел в "Зарю" в аренду из "Фенербахче" и в 26 матчах за луганчан забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
Популярное сейчас
- Луческу известил руководство относительно будущего Фран Соля - источник
- Шебек о пенальти в пользу Черноморца: Брагару ожидал прикосновения, чтобы упасть. А Романов ожидал это падение. Интересы совпали
- Легионер Шахтера получил вызов в Олимпийскую сборную Бразилии
- СМИ назвали клубы УПЛ, у которых возникли проблемы с аттестацией
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО