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Аллахяр: В первый день, когда попал в Зарю, чувствовал себя чужаком

Премьер-лига
(3 голосов)

Но затем быстро адаптировался

Аллахяр: В первый день, когда попал в Зарю, чувствовал себя чужаком

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш рассказал о том, как проходила адаптация в луганской команде.

"В первый день, когда попал в команду, чувствовал себя чужаком. Все новое, никого не знаю, очень сильно волновался. Но в"Заре" меня очень хорошо приняли и тренер, и ребята. За это им очень благодарен. Мы как единая семья. Это важно.

Языковой проблем не стал проблемой. В основном в команде знают английский язык. Кто не знает – просят передать мне информацию. Намного важнее, что на поле мы хорошо понимаем друг друга. У меня проблем с коммуникацией нет", – сказал Аллахьяр.

Напомним, что иранец перешел в "Зарю" в аренду из "Фенербахче" и в 26 матчах за луганчан забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: Заря (Луганск) Аллахяр
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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