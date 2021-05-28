Аллахяр: В первый день, когда попал в Зарю, чувствовал себя чужаком

Нападающий " Зари " Аллахьяр Сайядманеш рассказал о том, как проходила адаптация в луганской команде.

"В первый день, когда попал в команду, чувствовал себя чужаком. Все новое, никого не знаю, очень сильно волновался. Но в"Заре" меня очень хорошо приняли и тренер, и ребята. За это им очень благодарен. Мы как единая семья. Это важно.

Языковой проблем не стал проблемой. В основном в команде знают английский язык. Кто не знает – просят передать мне информацию. Намного важнее, что на поле мы хорошо понимаем друг друга. У меня проблем с коммуникацией нет", – сказал Аллахьяр.

Напомним, что иранец перешел в "Зарю" в аренду из "Фенербахче" и в 26 матчах за луганчан забил 6 голов и отдал 3 ассиста.