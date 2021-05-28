Ворскла намерена подписать родного брата Оливье Тилля

Полузащитник сборной Люксембурга Венсан Тилль может продолжить карьеру в " Ворскле ".

Как сообщает "Динамомания", полтавский клуб ведет активные переговоры с 21-летним игроком португальского "Насьоналя".

Интересно, что в "Ворскле" выступает родной брат Венсена Тилля - Оливье.

Отметим, что Венсен Тилль – классический центрхав, хотя при необходимости может сыграть и на флангах. Transfermarkt оценивает парня в 1 млн евро.

До "Насьонала" поиграл в ряде французских клубов низших дивизионов. В прошедшем сезоне в чемпионате Португалии отдал 3 ассиста в 17 матчах.

В составе сборной Люксембурга сыграл 29 матчей, забил 3 гола.