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Ворскла намерена подписать родного брата Оливье Тилля

Премьер-лига
(2 голосов)

Переговоры уже ведутся

Ворскла намерена подписать родного брата Оливье Тилля

imago sportfotodienst

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Полузащитник сборной Люксембурга Венсан Тилль может продолжить карьеру в "Ворскле".

Как сообщает "Динамомания", полтавский клуб ведет активные переговоры с 21-летним игроком португальского "Насьоналя".

Интересно, что в "Ворскле" выступает родной брат Венсена Тилля - Оливье.

Отметим, что Венсен Тилль – классический центрхав, хотя при необходимости может сыграть и на флангах. Transfermarkt оценивает парня в 1 млн евро.

До "Насьонала" поиграл в ряде французских клубов низших дивизионов. В прошедшем сезоне в чемпионате Португалии отдал 3 ассиста в 17 матчах.

В составе сборной Люксембурга сыграл 29 матчей, забил 3 гола.

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В статье: Ворскла (Полтава) Венсан Тилль
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Источник:
Динамомания

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