Караваев: Мы долго шли к этому Евро и не хотим останавливаться

Игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал о настрое команды перед стартом Евро-2020.

"В голове мысли о том, что мы очень долго к этому шли, проделали замечательный путь и не хотим останавливаться. Хотим показать все, на что мы способны.

Мы понимаем, что все меньше дней остается до старта Евро и все больше нужно быть сконцентрированным и внимательным", - сказал Караваев.