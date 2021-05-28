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Караваев: Мы долго шли к этому Евро и не хотим останавливаться

Премьер-лига
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Караваев: Мы долго шли к этому Евро и не хотим останавливаться

Скриншот: УАФ

Новина українською

Игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал о настрое команды перед стартом Евро-2020.

"В голове мысли о том, что мы очень долго к этому шли, проделали замечательный путь и не хотим останавливаться. Хотим показать все, на что мы способны.

Мы понимаем, что все меньше дней остается до старта Евро и все больше нужно быть сконцентрированным и внимательным", - сказал Караваев.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Также команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня в Бухаресте.

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В статье: Украина Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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