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Караваев: Мы долго шли к этому Евро и не хотим останавливаться
Хавбек понимает всю ответственность
Скриншот: УАФ
Игрок
"В голове мысли о том, что мы очень долго к этому шли, проделали замечательный путь и не хотим останавливаться. Хотим показать все, на что мы способны.
Мы понимаем, что все меньше дней остается до старта Евро и все больше нужно быть сконцентрированным и внимательным", - сказал Караваев.
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Также команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня в Бухаресте.
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