  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фред: Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фред: Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк

Премьер-лига
(2 голосов)

Воспоминания бразильца о войне на Донбассе

Фред: Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк

ФК Шахтар

Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Фред, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед", поделился воспоминаниями от начала боевых действий на Донбассе.

- Вначале было сложно, началась война... Было очень страшно. Я жил недалеко от главной площади Донецка и у нас началась война между Украиной и Россией, она была очень тяжелой.

В то время были пророссийские настроения, и они закрыли город. Наша база была за городом, и чтобы до нее добраться мы проезжали через блокпосты с вооруженными людьми, словно все это было нормально, понимаете?

Остановили машину, спросили, что будем делать, сказали, что собираемся тренироваться. Они уже знали нас, знали, что мы игроки "Шахтера", это было проще. Однажды нас остановили с пистолетом в руках и даже попросили сфотографироваться. Так странно… (смеется)

Были протесты, но сначала ничего серьезного. Потом мы поехали в отпуск и провели предсезонку в Швейцарии. Когда мы уезжали, в городе началась война, разрушили аэропорт, ситуация в стране была ужасная.

Потом мы вернулись, чтобы сыграть матч за Суперкубок Украины против "Динамо". Но как вернуться, зная, что страна находится в состоянии войны? Это был хаос. Украинцы понимали, что происходит, но мы, бразильцы – нет.

Мой разум говорил мне: "Я не вернусь в Украину, в которой идет война". Некоторые игроки вернулись в Бразилию, другие сыграли за Суперкубок. Потом поехали в Киев, позвонили, сказали, что проблем нет.

Потом вернулся и я. Но все выглядело странно. Мы гуляли по улицам, видели множество баррикад, людей, какие-то палатки, военную одежду. Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк. Было нереальным видеть боевые танки, всех в форме.

- Вы фотографировались с солдатами?

- Они просили сфотографироваться, это болельщики, нормальные люди, но солдаты. Там, на Украине, я много разговаривал с людьми, они страдали, ведь началась война, но для них это была нормальная ситуация. Для меня это было немного сюрреалистично, очень сложно.

Но это тоже был опыт, другая культура, пережить это, почувствовать кожей и увидеть поближе, что-то крутое для моей жизни, учиться и понимать, что жизнь не всегда только хорошее.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фред Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Globo

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Юра с Амура (Дніпро)
28.05.2021 в 20:45
Ну, так им всем в Шахтере и рассказывают...
Ответить
+3
0
Zonder (Днепр)
28.05.2021 в 20:17
Неужели кому то реально интересно, что этот курчавый думает ?
Ответить
+2
0
тутти-10 (Сумська область)
28.05.2021 в 20:01
"Війна почалася в Києві". Що воно верзе?
Ответить
+9
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
28.05.2021 в 20:08
Майдан и начал войну
Ответить
+3
-14
Dardolis (Первомайск)
28.05.2021 в 20:36
Порванный Durex начал тебя, не перепутай.
+5
0
Magistr (Запорожье)
28.05.2021 в 20:37
Единственная страна во всем мире сейчас к сожалению которая начала наибольшее количество кровопролитных войн начиная с 1994 года это Россия. И в войне которая сейчас идет на Донбасе виновата лишь Россия. Всем нормальным людям у которых есть малость мозгов это понятно. Но я говорю нормальным. Те кто бегали в Крыму с российской символикой это не относиться. Кто бы мог подумать что одна из стран победительниц фашизма сама станет очагом фашизма в 21 веке. Знали бы наши деды в 1945 , что Россия превратиться на такое и что цинично поливая грязью их память будет праздновать 9 мая. А сама при этом проливать кровь.
+5
0
тутти-10 (Сумська область)
28.05.2021 в 20:43
Кримчанін, тобі, в радной гаванє, камінь з неба по макітрі попав, чи це від обезводнення ти бредиш? Ти нам ще розкажи, як до тебе під під'їзд під'їхав целий поєзд с бєндєравцами
+3
0
hromik1973 (тернополь)
28.05.2021 в 19:45
У нас началась война между Украиной и росией!!!! Оце він правильно сказав. За це репост!!!
Ответить
+10
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
28.05.2021 в 19:33
Чи то переклад кривий, чи у нього в голові каша пригоріла. Яка війна почалася в Києві, хто там на кого напав і як вона переїхала до Донецька? Як чехословацький лунапарк з атракціонами? Іноді краще жувати (наприклад, банан), ніж говорити.
Ответить
+5
-4
FC Energy (Новая Каховка)
28.05.2021 в 20:02
Бразилец, иностранец, увидел баррикады, людей в военной форме с оружием, военную технику, ему показалось это войной. Он не понимает всех процессов. Зачем цепляться за слова? Самое главное он сказал - война между Украиной и Россией.
Ответить
+5
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
28.05.2021 в 20:15
Я б із задоволенням не чіплявся, але пройти повз такої маячні просто неможливо. І до речі, подивіться трохи вище, на комент їбанашечкі з окупованої АР Крим - от вам і розшифровка московитської пропаганди "Київ (майдан) почав війну".
+2
-2
viajador (то є Кошмари City)
28.05.2021 в 19:32
"Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк" - так йому пояснювали ахметапалкіни. Але, чому ахметпалкіни потім втекли до Києва йому не пояснили.
Ответить
+9
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
28.05.2021 в 19:32
"боевые танки"
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...