Фред: Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк

Экс-хавбек " Шахтера " Фред, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед", поделился воспоминаниями от начала боевых действий на Донбассе.

- Вначале было сложно, началась война... Было очень страшно. Я жил недалеко от главной площади Донецка и у нас началась война между Украиной и Россией, она была очень тяжелой.

В то время были пророссийские настроения, и они закрыли город. Наша база была за городом, и чтобы до нее добраться мы проезжали через блокпосты с вооруженными людьми, словно все это было нормально, понимаете?

Остановили машину, спросили, что будем делать, сказали, что собираемся тренироваться. Они уже знали нас, знали, что мы игроки "Шахтера", это было проще. Однажды нас остановили с пистолетом в руках и даже попросили сфотографироваться. Так странно… (смеется)

Были протесты, но сначала ничего серьезного. Потом мы поехали в отпуск и провели предсезонку в Швейцарии. Когда мы уезжали, в городе началась война, разрушили аэропорт, ситуация в стране была ужасная.

Потом мы вернулись, чтобы сыграть матч за Суперкубок Украины против "Динамо". Но как вернуться, зная, что страна находится в состоянии войны? Это был хаос. Украинцы понимали, что происходит, но мы, бразильцы – нет.

Мой разум говорил мне: "Я не вернусь в Украину, в которой идет война". Некоторые игроки вернулись в Бразилию, другие сыграли за Суперкубок. Потом поехали в Киев, позвонили, сказали, что проблем нет.

Потом вернулся и я. Но все выглядело странно. Мы гуляли по улицам, видели множество баррикад, людей, какие-то палатки, военную одежду. Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк. Было нереальным видеть боевые танки, всех в форме.

- Вы фотографировались с солдатами?

- Они просили сфотографироваться, это болельщики, нормальные люди, но солдаты. Там, на Украине, я много разговаривал с людьми, они страдали, ведь началась война, но для них это была нормальная ситуация. Для меня это было немного сюрреалистично, очень сложно.

Но это тоже был опыт, другая культура, пережить это, почувствовать кожей и увидеть поближе, что-то крутое для моей жизни, учиться и понимать, что жизнь не всегда только хорошее.