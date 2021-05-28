Источник: Луческу не заинтересован в Кулаче

Лучший бомбардир УПЛ сезона 2020/21 Владислав Кулач летом не перейдет в киевское "Динамо".

Как сообщает "Динамомания", наставник киевлян Мирча Луческу не проявил интереса к данной кандидатуре.

Более того, форвард получил предложение подписать с полтавчанами новый контракт на улучшенных условиях и может остаться в " Ворскле ".

Напомним, что вариант с "Динамо" возник две недели назад в связи с тем, что у игрока заканчивался контракт с "Ворсклой", и он мог примкнуть к киевлянам на правах свободного агента.