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Источник: Луческу не заинтересован в Кулаче
В Динамо лучшего бомбардира УПЛ не будет
Лучший бомбардир УПЛ сезона 2020/21 Владислав Кулач летом не перейдет в киевское "Динамо".
Как сообщает "Динамомания", наставник киевлян Мирча Луческу не проявил интереса к данной кандидатуре.
Более того, форвард получил предложение подписать с полтавчанами новый контракт на улучшенных условиях и может остаться в "
Напомним, что вариант с "Динамо" возник две недели назад в связи с тем, что у игрока заканчивался контракт с "Ворсклой", и он мог примкнуть к киевлянам на правах свободного агента.
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