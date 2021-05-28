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Источник: Луческу не заинтересован в Кулаче

Премьер-лига
(1 голосов)

В Динамо лучшего бомбардира УПЛ не будет

Источник: Луческу не заинтересован в Кулаче

Новина українською

Лучший бомбардир УПЛ сезона 2020/21 Владислав Кулач летом не перейдет в киевское "Динамо".

Как сообщает "Динамомания", наставник киевлян Мирча Луческу не проявил интереса к данной кандидатуре.

Более того, форвард получил предложение подписать с полтавчанами новый контракт на улучшенных условиях и может остаться в "Ворскле".

Напомним, что вариант с "Динамо" возник две недели назад в связи с тем, что у игрока заканчивался контракт с "Ворсклой", и он мог примкнуть к киевлянам на правах свободного агента.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (1)
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ДВ (Одесса)
28.05.2021 в 18:58
Удивляет что кто то на это повёлся. Хе хе
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